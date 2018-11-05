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15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп рассказал, почему не включил Шакири в заявку на матч с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о причинах решения не включать полузащитника Шердана Шакири в заявку на гостевой матч с «Црвеной Звездой» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

«Мы отправляемся в потрясающий город Белград как футбольная команда и собираемся играть в футбол. Мы слышали и читали много рассуждений по поводу того, какой приём Шакири мог бы получить в Сербии, и хотя мы понятия не имеем, что бы произошло, мы хотим поехать туда и на сто процентов сфокусироваться на футболе, не думая о чём-либо ещё.

Мы — “Ливерпуль”, большой клуб, футбольная команда, никакого другого посыла у нас нет. Никаких политических идей, абсолютно. Мы должны проявлять уважение и избегать любых факторов, которые могут сбить нашу концентрацию во время матча. Поэтому Шакири не был включён в заявку, и он отнёсся к этому решению с пониманием и принял его. Он наш игрок, мы любим его, и он ещё сыграет за “Ливерпуль” много раз, но не во вторник», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Матч «Црвена Звезда» — «Ливерпуль» состоится завтра, 6 ноября, на стадионе «Райко Митич» в Белграде, начало — в 20:55 мск.

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