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15:51 (мск), источник: БЕЛТА

Черногорские арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и «Челси» в Лиге Европы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа футбольной Лиги Европы, которые состоятся 8 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречу футболистов борисовского БАТЭ и лондонского «Челси» будет судить бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем. Его ассистентами станут Милован Джукич и Веселин Радунович, дополнительные судьи за воротами — Милош Бошкович и Предраг Радованович, резервным рефери будет Владан Тодорович.

Матч между БАТЭ и «Челси» пройдет в четверг на поле «Борисов-Арены», начало игры в 20.55. После окончания встречи для удобства болельщиков будет организован дополнительный бесплатный электропоезд, который стартует от станции Борисов в 23.36 и прибудет на ближайший к «Борисов-Арене» остановочный пункт Печинский в 23.42. В 23.47 состав возьмет курс на Минск, причем сделает только три промежуточные остановки — Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный, на станцию Минск-Пассажирский электричка прибудет в 1.04.

Кроме того, уехать в Минск можно будет на специальных автобусах, проезд в которых стоит Br5. Они довезут болельщиков до станции метро «Октябрьская». Для автобусной поездки нужно обязательно зарегистрироваться, заполнив анкету на официальном сайте БАТЭ.

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