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5 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Головин снова получил травму? Все, что известно сейчас

Российский полузащитник не сыграет в Лиге чемпионов с «Брюгге» из-за проблем с правой лодыжкой.

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Источник: AFP 2018

Что случилось

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не попал в заявку команды на домашний матч 4-го тура группового этапа с «Брюгге», который состоится во вторник.

Как отмечается на официальном сайте клуба, Головину необходимо «дополнительное лечение» правой лодыжки. О том, на какой срок выбыл 22-летний хавбек, пока не сообщается.

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Травма в августе

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. 8 августа стало известно, что полузащитник вывихнул правую лодыжку.

На восстановление игроку понадобилось полтора месяца. За новую команду он дебютировал 21 сентября — в матче чемпионата Франции с «Нимом» (1:1).

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа A, 6.11.2018, 20:55
Монако
-Брюгге-

Неудачи «Монако»

Всего Головин провел за «Монако» девять матчей, сделав две голевые передачи. С российским полузащитником в составе монегаски, чемпионы Франции сезона-2016/17, не победили ни разу. Сейчас команда идет на предпоследнем месте в чемпионате Франции, набрав в 12 турах только семь очков.

При этом Головин практически в каждом матче, в которых участвовал, в составе «Монако» был одним из лучших. Он редко ошибается в передачах, способен сыграть и слева, и справа, и в центре поля. Однако пока этого недостаточно для того, чтобы поднять «Монако» со дна.

Команда в глубоком кризисе. Сказываются уход ряда лидеров команды летом и большое количество травмированных.

В октябре у «Монако» сменился главный тренер — вместо португальца Леонарду Жардима пришел один из лучших футболистов в истории французского футбола Тьерри Анри. Однако ничего не изменилось. Разве что Головин стал играть, в основном, на правом фланге, чего при Жардиме не случалось.

Сборная России

Сентябрьский сбор национальной команды Головин пропустил, а вот в октябре играл в Лиге наций и против Швеции (0:0), и против Турции (2:0). В ноябре сборная России проведет два матча — 15 ноября товарищескую игру с Германией (Лейпциг) и 20 ноября встречу Лиги наций со Швецией (Стокгольм). Возможно, участие в них Головина теперь под вопросом.

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