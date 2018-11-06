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15:27 (мск), источник: Советский спорт

Сегодня в ЛЧ много огня: «Локо» и Головин, «Барса» и Неймар, ПСЖ и Гризманн

«Советский спорт» — о главных матчах вторника в Лиге чемпионов. Держим кулаки за «Локомотив» и Головина.

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Источник: РИА "Новости"

КОГДА ЖЕ ПОБЕДИТ ГОЛОВИН?

Монако (Франция) — Брюгге (Бельгия)

6 ноября. Монте-Карло. Стадион Луи II, 20:55 (мск)

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа A, 6.11.2018, 20:55
Монако
-Брюгге-

Похоже, не сегодня. На выходных монегаски в гостях проиграли Реймсу (0:1), а по сообщениям некоторых СМИ Александр Головин получил травму лодыжки. Клуб даже не включил россиянина в список игроков, кто будет готовиться ко встрече с Брюгге. Однако Станислав Черчесов ведущего полузащитника сборной России в национальную команду все-таки вызвал.

Безвыигрышная серия Монако насчитывает уже 14 матчей. Это какой-то ад. Наверное, лучше выступают в Небесной лиге Амкар и Тосно. Да что там, даже нищий Анжи выглядит круче! Вроде и тренера поменяли, и свежие решения появились, а результата все нет. Дело в травмированных лидерах, у большинства их которых повреждение подколенного сухожилия. Речь о Стефане Йоветиче, Даниэле Субашиче, Рони Лопеше.

Монако чудом отскочил в Бельгии, и сейчас уже не выглядит явным фаворитом. Чтобы окончательно не вылететь из борьбы хотя бы за третье место в группе, сегодня нужно побеждать. И не важно, с Головиным в составе или без.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 6.11.2018, 23:00
Порту
-Локомотив-

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ЛОКО НА ПЛЕЙ-ОФФ

Порту (Португалия) — Локомотив (Россия)

6 ноября. Порту. Стадион Драгау, 23:00 (мск)

В России Локомотив потрясающе хорош. Кажется, команда набрала или только-только набирает прошлогоднюю форму. А в Лиге чемпионов все довольно плохо, перспектива оказаться в плей-офф туманна и маловероятна примерно так же, как выход Енисея из зоны вылета. То есть, в теории это возможно, но шансы не велики. Сохранить их можно только в случае победы над Порту.

Две недели назад в Москве португальцы показали, кто в группе D батя. Исходя из этого старший сын это Шальке, средний детина Галатасарай, а младший, получается, Локомотив. Железнодорожники все еще не имеют очков, с такими показателями будет сложно даже в борьбе за плей-офф Лиги Европы. Но все же шансы есть.

Вполне возможно, что против Порту сыграет Смолов. Федор попал в заявку на матч с Арсеналом (3:1), но на поле не вышел. Кроме того восстановился Джефферсон Фарфан. Травмированных стало меньше, это радует. У Порту будет недоступен Венсан Абубакар. На этом все.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа B, 6.11.2018, 23:00
Интер
-Барселона-

ОЧЕНЬ МНОГО КРУТЫХ МАТЧЕЙ!

Интер (Италия) — Барселона (Испания)

6 ноября. Милан. Стадион Джузеппе Меацца, 23:00 (мск)

И не важно, что Лео Месси не сыграет.

Важно, что скорее всего эта встреча станет главной в определении окончательного лидера группы В.

Победив Интер дома, Барселона оторвалась от преследователя на три очка. Но до конца отбора еще три тура.

На данный момент без поражений идут только Барса, Боруссия и Ювентус.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа A, 6.11.2018, 23:00
Атлетико
-Боруссия Д-

Атлетико (Испания) — Боруссия Д (Германия)

6 ноября. Мадрид. Стадион Ванда Метрополитано, 23:00 (мск)

В предыдущем туре дортмунды забили мадридцам четыре безответных мяча, так крупно в своей тренерской карьере Диего Симеоне никогда не проигрывал.

Атлетико не всегда уверенно шагает по сезону, хотя еще в августе все считали команду одним из главных претендентов на победу не только в примере, но и Лиге чемпионов.

Теперь у испанцев есть шанс не только поквитаться, но и нанести Боруссии первое поражение в сезоне.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа C, 6.11.2018, 23:00
Наполи
-ПСЖ-

Наполи (Италия) — ПСЖ (Франция)

Последний топ-матч сегодня. В группе С все настолько запутанно, что скорее всего судьба путевок в плей-офф будет разыграна только в последнем туре отбора. Пока Ливерпуль, Наполи и ПСЖ имеют примерно одинаковые шансы на два первых места. Параллельно с группой В это самый интересный квартет. В последних матчах Неаполь и Париж хороши, результат игры во много будет зависеть от пропускающих игру лидеров.

У итальянцев это разве что Влад Кирикеш, Себастьяно Луперто и Симоне Верди к важным фигурам не отнести. У французов не будет Лейвина Кюрзава, Эдинсона Кавани и Дани Алвеса (возможно).

Автор: Кринский Константин

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