Сегодня в ЛЧ много огня: «Локо» и Головин, «Барса» и Неймар, ПСЖ и Гризманн
«Советский спорт» — о главных матчах вторника в Лиге чемпионов. Держим кулаки за «Локомотив» и Головина.
«Советский спорт» — о главных матчах вторника в Лиге чемпионов. Держим кулаки за «Локомотив» и Головина.
Монако (Франция) — Брюгге (Бельгия)
6 ноября.
Похоже, не сегодня. На выходных монегаски в гостях проиграли Реймсу (0:1), а по сообщениям некоторых СМИ Александр Головин получил травму лодыжки. Клуб даже не включил россиянина в список игроков, кто будет готовиться ко встрече с Брюгге. Однако Станислав Черчесов ведущего полузащитника сборной России в национальную команду
Безвыигрышная серия Монако насчитывает уже 14 матчей. Это
Монако чудом отскочил в Бельгии, и сейчас уже не выглядит явным фаворитом. Чтобы окончательно не вылететь из борьбы хотя бы за третье место в группе, сегодня нужно побеждать. И не важно, с Головиным в составе или без.
Порту (Португалия) — Локомотив (Россия)
6 ноября. Порту. Стадион Драгау, 23:00 (мск)
В России Локомотив потрясающе хорош. Кажется, команда набрала или
Две недели назад в Москве португальцы показали, кто в группе D батя. Исходя из этого старший сын это Шальке, средний детина Галатасарай, а младший, получается, Локомотив. Железнодорожники все еще не имеют очков, с такими показателями будет сложно даже в борьбе за
Вполне возможно, что против Порту сыграет Смолов. Федор попал в заявку на матч с Арсеналом (3:1), но на поле не вышел. Кроме того восстановился Джефферсон Фарфан. Травмированных стало меньше, это радует. У Порту будет недоступен Венсан Абубакар. На этом все.
Интер (Италия) — Барселона (Испания)
6 ноября. Милан. Стадион Джузеппе Меацца, 23:00 (мск)
И не важно, что Лео Месси не сыграет.
Важно, что скорее всего эта встреча станет главной в определении окончательного лидера группы В.
Победив Интер дома, Барселона оторвалась от преследователя на три очка. Но до конца отбора еще три тура.
На данный момент без поражений идут только Барса, Боруссия и Ювентус.
Атлетико (Испания) — Боруссия Д (Германия)
6 ноября. Мадрид. Стадион Ванда Метрополитано, 23:00 (мск)
В предыдущем туре дортмунды забили мадридцам четыре безответных мяча, так крупно в своей тренерской карьере Диего Симеоне никогда не проигрывал.
Атлетико не всегда уверенно шагает по сезону, хотя еще в августе все считали команду одним из главных претендентов на победу не только в примере, но и Лиге чемпионов.
Теперь у испанцев есть шанс не только поквитаться, но и нанести Боруссии первое поражение в сезоне.
Наполи (Италия) — ПСЖ (Франция)
Последний
У итальянцев это разве что Влад Кирикеш, Себастьяно Луперто и Симоне Верди к важным фигурам не отнести. У французов не будет Лейвина Кюрзава, Эдинсона Кавани и Дани Алвеса (возможно).
Автор: Кринский Константин