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16:15 (мск), источник: ТАСС

Тренер: «Рома» постарается сыграть первым номером в матче Лиги чемпионов против ЦСКА

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Ромы» с первых минут матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с российским ЦСКА будут стараться завладеть инициативой и играть первым номером. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер итальянского клуба Эусебио Ди Франческо.

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Источник: AP 2018

Матч ЦСКА — «Рома» пройдет в среду в Москве на стадионе «Лужники», начало — 20:55 мск.

«Не так важно, сыграет ли Алессандро Флоренци (полузащитник “Ромы” — прим. ТАСС) в завтрашнем матче или нет. Нам нужно всегда выходить и контролировать матч, играть первым номером, что мы и постараемся сделать завтра. Матчи в чемпионате Италии и еврокубках отличаются, мы должны научиться реагировать и делать определенные вещи быстрее», — сказал специалист.

«Первые минуты матча будут для нас очень важными. Мы видели, как ЦСКА играл против “Реала” (1:0 победа армейцев) и могу сказать, что мне это понравилось. У соперника есть хорошие футболисты в центре поля — Никола Влашич и Алан Дзагоев, также хотелось бы отметить Ивана Облякова и Марио Фернандеса», — добавил тренер.

ЦСКА после трех матчей занимает третье место в группе G, в активе команды четыре очка. Лидирует в группе мадридский «Реал» (семь очков), «Рома» располагается на второй строчке (семь очков), чешская «Виктория» замыкает таблицу с одним очком.

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