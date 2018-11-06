Тренер: «Рома» постарается сыграть первым номером в матче Лиги чемпионов против ЦСКА

Источник: AP 2018

Матч ЦСКА — «Рома» пройдет в среду в Москве на стадионе «Лужники», начало — 20:55 мск.

«Не так важно, сыграет ли Алессандро Флоренци (полузащитник “Ромы” — прим. ТАСС) в завтрашнем матче или нет. Нам нужно всегда выходить и контролировать матч, играть первым номером, что мы и постараемся сделать завтра. Матчи в чемпионате Италии и еврокубках отличаются, мы должны научиться реагировать и делать определенные вещи быстрее», — сказал специалист.

«Первые минуты матча будут для нас очень важными. Мы видели, как ЦСКА играл против “Реала” (1:0 победа армейцев) и могу сказать, что мне это понравилось. У соперника есть хорошие футболисты в центре поля — Никола Влашич и Алан Дзагоев, также хотелось бы отметить Ивана Облякова и Марио Фернандеса», — добавил тренер.