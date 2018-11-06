«ЦСКА не надо снисхождений из-за молодого состава». Акинфеев и Гончаренко перед битвой с «Ромой»
Капитан ЦСКА и главный тренер — о предстоящем матче в «Лужниках».
Капитан ЦСКА и главный тренер — о предстоящем матче в «Лужниках».
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев первым отвечал на вопросы журналистов на
— Помазун после матча в Риме сказал, что опасается разговора с вами. Что вы сказали Илье?
— Илюха утрировал! Он отыграл хороший матч на отличном уровне. Думаю, все это видели. Я просто поддержал его.
— Сейчас у ЦСКА все шансы выйти из группы в Лиге чемпионов. Стоит ли требовать от команды многого или должно быть снисхождение
— Снисхождений в наш адрес не надо. Любая команда, даже с самым слабым составом, должна стараться играть на максимум. Каждый матч должен быть последним. Турнир такого ранга нельзя пройти спустя рукава. Мы играем так, как можем, и завтрашний матч докажет, что мы можем играть на равных с любой командой. Если у нас будет правильное восприятие, все будет хорошо. Когда я приходил в ЦСКА с Березуцкими, это тоже была молодая команда. Новый ЦСКА тоже справится и будет еще сильнее. Любая игра в Лиге чемпионов — это последний бой. Что будет на поле, узнаем только завтра. Поле всех рассудит.
— Джеко вспоминал историю противостояний с ЦСКА, вспоминал вас молодым.
— Если он вспоминал нас молодыми, то он не стареет!
К главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, в первую очередь, вопросы были о травмированных игроках.
— Известно ли, сколько пропустит Абель? Рассчитываете ли на него, учитывая его травматичность?
— Мы еще не закончили обследование. Если игрок в команде, то мы на него в любом случае рассчитываем.
— После «Динамо» Дзагоев хромал. Все ли в порядке?
— Он длительное время в таком состоянии. Идут вопросы о травмах, но хотелось бы поговорить о футболе. Нет привычки говорить о тех, кто травмирован и не сыграет
— Ди Франческо сказал, что ЦСКА силен на первых минутах. Будете ли делать акцент на этом промежутке?
— Если взять матч в Риме, мы хорошо провели первые полчаса. Хороший старт был и с «Реалом», а вот в Пльзене было не так хорошо. Не хватает стабильности и баланса. В чемпионате проводим хорошие матчи, но нам не хватает опыта. Не скажу, что будем активны завтра с первых минут. В первую очередь, важно сыграть правильно.
— Чернов говорил, что после первого пропущенного в Риме появился страх. Есть ли план, как это исправить завтра?
— Как я уже сказал, если думать о травмах, то ляжет плохая карма на тех, кто сыграет. Нельзя думать о плохом. Есть план А и план Б. Команда должна уметь быстро атаковать и осуществлять позиционные атаки. Исходя из этого мы готовим команду ко всем матчам.
— Будет ли
— Сейчас редко кто использует персональную опеку. Джеко в хорошей форме, но это не значит, что опека снизит уровень его игры. Главное, чтобы у нас была подстраховка и чтобы мы понимали, что все делаем на поле вместе.
— Для «Ромы», как и для «Реала», «Лужники» окажутся проклятыми?
— Это как продолжение. Сначала травмы, потом поражения, а теперь проклятые стадионы! Пусть он для нас станет удачным, как для сборной России.
— В сборную к Фернандесу вызваны Набабкин, Ахметов и Чалов.
— Мы рады за наших молодых ребят, которые получили вызовы в сборную. Хотя Набабкина сложно уже назвать молодым. Но он за 8 лет немного сыграл, поэтому, наверное, и можно. Это хорошо, что ребята попали в заявку, но для нас это и головная боль. После сбора нужно будет соединить команду воедино. Надеюсь, все матчи в сборной пойдут в плюс и ребята принесут пользу команде и получат опыт.