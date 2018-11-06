Игрок молодёжной команды «Локомотива» травмировался, ударившись головой о штангу
Защитник «Локомотива» Артем Гюрджан получил травму головы в матче Юношеской лиги УЕФА с «Порту» (счёт 0:2, идёт второй тайм).
Защитник «Локомотива» Артем Гюрджан получил травму головы в матче Юношеской лиги УЕФА с «Порту» (счёт 0:2, идёт второй тайм).
Гюрджан пришёл в штрафную соперника при угловом, и врезался затылком в штангу. Футболисту перебинтовали голову и он вернулся в игру, но через несколько минут был заменён. Вместо него на поле вышел Никита Шарков.
В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы, а также сроки его возвращения в строй.
В трёх предыдущих турах Юношеской лиги УЕФА 18-летний Гюрджан отыграл все три матча без замен. После трёх туров «Локомотив», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Порту» находится на второй позиции, имея в своём активе четыре набранных очка.