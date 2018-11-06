Игрок молодёжной команды «Локомотива» травмировался, ударившись головой о штангу

Гюрджан пришёл в штрафную соперника при угловом, и врезался затылком в штангу. Футболисту перебинтовали голову и он вернулся в игру, но через несколько минут был заменён. Вместо него на поле вышел Никита Шарков.

В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы, а также сроки его возвращения в строй.