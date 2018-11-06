Футболисты «Локомотива» потерпели первое поражение в Юношеской лиге УЕФА, уступив «Порту»

В составе победителей голы забили Леви Фаустино (49-я минута) и Жуан Мариу (61). У гостей отличился Иван Лапшов (90). На 10-й минуте нападающий московского клуба Тимур Сулейманов не реализовал пенальти.

«Порту» и «Локомотив» набрали по 7 очков после четырех матчей. Далее следуют турецкий «Галатасарай» (4 очка) и немецкий «Шальке» (1), которые позднее во вторник проведут матч в Германии.

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартуют две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во втором (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп пути национальных чемпионов.