Что думают в «Роме» о ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Михайлов, Елена Григорьевская из Лужников

— «Рома» будет играть выжидательно или первым номером? Сыграет ли Флоренци впереди? — вопрос Ди Франческо.

— Неважно, где он выйдет. Нужно стараться контролировать игру и действовать первым номером. Мы стараемся побеждать, всегда, когда это возможно.

— В чем психологически отличаются матчи серии А и Лиги чемпионов?

— В Лиге чемпионов надо стараться больше. Команда в психологическом плане развивается. Это касается и чемпионата. Иногда надо уметь выигрывать 1:0 или забивать на 96-й минуте.

— Насколько изменится ваша игра в атаке, с учетом того, что в воротах сыграет Акинфеев?

— Что-то поменяется, но я не могу поменять нападающих. Акинфеев — очень хороший вратарь. Здорово играет и руками, и ногами, здорово разгоняет атаки.

— Что, кроме погоды, считаете опасностью для «Ромы»?

— Приехали пораньше, чтобы адаптироваться к температуре. Знаю, что в ЦСКА играют такие прекрасные полузащитники как Влашич и Дзагоев, а также Фернандес, Обляков…

Понравилось, как ЦСКА действовал против «Реала» — с первых минут команда начала атаковать. С этой точки зрения первые минуты будут очень важными. Они будут решающими для исхода матча.

Эдин Джеко: «Сделаем все возможное, чтобы победить»

Герой первого матча, автор дубля в ворота Ильи Помазуна, вспомнил о неудачном опыте игры против армейцев за «Манчестер Сити».

— Чем выступление в этой Лиге чемпионов отличается от прошлого сезона?

— В Лиге чемпионов всегда хорошо играть, а особенно доходить до полуфинала, как это было в прошлом сезоне. Если выиграем у ЦСКА, выйдем в плей-офф. Отдадим все силы, чтобы победить.

— Этот матч будет шестым против ЦСКА для вас. Хорошо знаете соперника?

— Считаю, что ЦСКА сильно изменился — очень молодая команда. Единственный раз, когда мы с «Манчестер Сити» проиграли, «Лужники» еще не были обновлены (5 ноября 2014 года армейцы в Манчестере одержали победу со счетом 2:1. — Прим. «СЭ»). Из той команды остался только вратарь (на самом деле из победного состава ЦСКА продолжают играть шесть человек — помимо Акинфеева это Фернандес, Щенников, Дзагоев, Ефремов и Набабкин. — Прим. «СЭ»). Тогда ЦСКА играл в три защитника.