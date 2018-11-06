Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Монако0
Брюгге3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Црвена Звезда2
Ливерпуль0
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
22Кружева Миранчука в Черкизове
22:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Порту» — «Локомотив»: Фернандеш и Эдер сыграют за гостей с первых минут

Стали известны стартовые составы «Порту» и московского «Локомотива» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдёт на стадионе «Драгау» сегодня, 6 ноября.

Наверх


«Порту»: Касильяс, М. Перейра, Фелипе, Милитао, А. Теллес, Эррера, Данилу, О. Торрес, Браими, Корона, Марега.

«Локомотив»: Гилерме, Хёведес, Чорлука, Идову, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

После трёх туров «Порту» имеет в активе семь очков и возглавляет турнирную таблице группы D. Московский «Локомотив» потерпел три поражения на групповом этапе Лиги чемпионов и находится на последнем месте в таблице, не имея в активе очков.

Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена Александра Овечкина восхитила американцев!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
«ЦСКА не надо снисхождений». Акинфеев и Гончаренко перед битвой
Квят станет первым номером. В «Торо Россо» определились
Владельца «Монако» Рыболовлева арестовали. Что происходит?
Шарапова заняла третье место по сумме призовых за карьеру
«Интер» играет с «Барселоной» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь