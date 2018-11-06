«Интер» — «Барселона»: Икарди и Коутинью начнут встречу с первых минут
«Интер» и «Барселона» объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Интер» и «Барселона» объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
С первых минут сыграют нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди и форвард
Состав «Интера»: Ханданович, Врсалько, Де Врей, Весино, Икарди, Наингголан, Политано, Асамоа, Шкриньяр, Перишич, Брозович.
Запасные: Паделли, Мартинез, Кейта, Валеро, Миранда, Д'Амброзио, Кандрева.
Состав «Барселоны»: Тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Суарес, Дембеле, Лангле, Альба, Роберто.
Запасные: Силлессен, Семеду, Рафинья, Малком, А. Видаль, Алена, Чуми.