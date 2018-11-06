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22:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» — «Барселона»: Икарди и Коутинью начнут встречу с первых минут

«Интер» и «Барселона» объявили составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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С первых минут сыграют нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди и форвард сине-гранатовых Филиппе Коутинью.

Состав «Интера»: Ханданович, Врсалько, Де Врей, Весино, Икарди, Наингголан, Политано, Асамоа, Шкриньяр, Перишич, Брозович.

Запасные: Паделли, Мартинез, Кейта, Валеро, Миранда, Д'Амброзио, Кандрева.

Состав «Барселоны»: Тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Суарес, Дембеле, Лангле, Альба, Роберто.

Запасные: Силлессен, Семеду, Рафинья, Малком, А. Видаль, Алена, Чуми.

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