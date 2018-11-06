«Монако» без Головина разгромно проиграл «Брюгге» в Лиге чемпионов

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Мячи забили Ханс Ванакен (12-я и 17-я минуты), Уэсли (24) и Рюд Вормер (85).

«Монако» продлил безвыигрышную серию до 15 матчей во всех турнирах. Клуб замыкает турнирную таблицу группы А Лиги чемпионов, набрав 1 очко. «Брюгге» (4 очка) одержал первую победу в турнире и поднялся на третье место.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру в связи с дополнительным курсом лечения правой лодыжки, из-за повреждения которой он пропустил начало сезона.

За несколько минут до старта матча стало известно, что владелец «Монако» российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан монакскими властями для допроса по делу о коррупции.