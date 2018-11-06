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6 ноября, источник: ТАСС

«Монако» без Головина разгромно проиграл «Брюгге» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако» проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 0:4 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Мячи забили Ханс Ванакен (12-я и 17-я минуты), Уэсли (24) и Рюд Вормер (85).

«Монако» продлил безвыигрышную серию до 15 матчей во всех турнирах. Клуб замыкает турнирную таблицу группы А Лиги чемпионов, набрав 1 очко. «Брюгге» (4 очка) одержал первую победу в турнире и поднялся на третье место.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил игру в связи с дополнительным курсом лечения правой лодыжки, из-за повреждения которой он пропустил начало сезона.

За несколько минут до старта матча стало известно, что владелец «Монако» российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан монакскими властями для допроса по делу о коррупции.

В следующем туре «Монако» 28 ноября сыграет с испанским «Атлетико», «Брюгге» в тот же день — с немецкой «Боруссией» из Дортмунда.

Монако 0:4
Первый тайм: 0:3
Брюгге
6.11.2018, 20:55 Зрители: 8347 Групповой турнир: Группа A Stade Louis II
Главные тренеры
Тьерри Анри Иван Леко
Голы
20 Ханс Ванакен 12′
20 Ханс Ванакен 17′
7 Мораес Феррейра Уэсли (Р. Вормер) 24′
25 Руд Вормер 85′
Составы
Диего Бенальо 16
15′ Антонио Баррека 3
Жемерсон 5
Джибриль Сидибе 19
Юри Тилеманс 8
Насер Шадли 20
Мусса Силла 34
Софьян Диоп 36
76′ Камиль Глик 25
Альмами Туре 38
68′ Юссеф Аит Беннассер 15
Хан-Ноа Массенго 42
61′ Радамель Фалькао (к) 9
Гобе Гуано 41
22 Итан Хорват
5 Бенуа Пулен
24 Стефано Денсвил
44 Брандон Мехеле
18 Марвелос Накамба
20 Ханс Ванакен
25 Руд Вормер (к)
26 Матс Ритс
77 Клинтон Мата 77′
19 Тибо Влитинк
7 Мораес Феррейра Уэсли 72′
10 Каве Резаеи
11 Крепин Диатта 6′
21 Дион Кулс
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 6
6 Угловые 1
16 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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