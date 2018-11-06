«Ливерпуль» проиграл «Црвене Звезде» в матче Лиги чемпионов

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Мячи забил Милан Павков (22-я и 29-я минуты). «Ливерпуль» впервые с октября 2014 года пропустил более одного гола в первом тайме матча Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дошел до финала турнира, где уступил мадридскому «Реалу» (1:3).

Английский клуб с 6 очками возглавляет группу С. Итальянский «Наполи» (5 очков) и французский ПСЖ (4) проведут очный матч позднее во вторник. «Црвена Звезда» одержала первую победу и догнала по очкам ПСЖ, но уступает парижскому клубу по дополнительным показателям.