«Ливерпуль» проиграл «Црвене Звезде» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Мячи забил Милан Павков (22-я и 29-я минуты). «Ливерпуль» впервые с октября 2014 года пропустил более одного гола в первом тайме матча Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» дошел до финала турнира, где уступил мадридскому «Реалу» (1:3).
Английский клуб с 6 очками возглавляет группу С. Итальянский «Наполи» (5 очков) и французский ПСЖ (4) проведут очный матч позднее во вторник. «Црвена Звезда» одержала первую победу и догнала по очкам ПСЖ, но уступает парижскому клубу по дополнительным показателям.
В следующем туре «Ливерпуль» 28 ноября сыграет с ПСЖ, «Црвена Звезда» в тот же день — с «Наполи».
|Црвена Звезда
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2:0
Первый тайм: 2:0
|Ливерпуль
|Владан Милоевич
|Юрген Клопп
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|22
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|9
|8
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)