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6 ноября, источник: ТАСС

«Ливерпуль» проиграл «Црвене Звезде» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Мячи забил Милан Павков (22-я и 29-я минуты). «Ливерпуль» впервые с октября 2014 года пропустил более одного гола в первом тайме матча Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дошел до финала турнира, где уступил мадридскому «Реалу» (1:3).

Английский клуб с 6 очками возглавляет группу С. Итальянский «Наполи» (5 очков) и французский ПСЖ (4) проведут очный матч позднее во вторник. «Црвена Звезда» одержала первую победу и догнала по очкам ПСЖ, но уступает парижскому клубу по дополнительным показателям.

В следующем туре «Ливерпуль» 28 ноября сыграет с ПСЖ, «Црвена Звезда» в тот же день — с «Наполи».

Црвена Звезда 2:0
Первый тайм: 2:0
Ливерпуль
6.11.2018, 20:55 Зрители: 51318 Групповой турнир: Группа C Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич Юрген Клопп
Голы
22′ Милан Павков (М. Марин) 9
29′ Милан Павков (М. Марин) 9
Составы
Милан Борьян 82
Милош Дегенек 5
Милан Родич 23
Вуядин Савич (к) 90
Душан Йованчич 29
Милан Павков 9
Славолюб Срнич 14
Эль-Фарду Бен Набуан 31
59′ Филип Стойкович 30
Марко Гобелич 77
73′ Ненад Крстичич 7
Бранко Йовичич 3
6′ 64′ Марко Марин 17
Горан Чаушич 20
13 Алиссон
4 Виргил ван Дейк
26 Эндрю Робертсон
32 Жоэль Матип
5 Джорджиньо Вайналдум
7 Джеймс Милнер (к)
10 Садио Мане
11 Мохамед Салах
66 Трент Александр-Арнолд 45′
12 Джо Гомез
20 Адам Лаллана 79′ 36′
27 Дивок Ориги
15 Дэниэл Старридж 45′
9 Роберту Фирмину
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 22
4 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 9
8 Фолы 9
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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