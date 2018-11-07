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00:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кошмар в Монте-Карло: «Монако» разгромлен, его владелец задержан

Команда травмированного Александра Головина продолжает свое падение, потерпев разгромное поражение от «Брюгге».

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Источник: Спорт-Экспресс

Двойной удар

Травма Александра Головина, который из-за повреждения лодыжки пропустит порядка двух недель, оказалась меньшей из проблем «Монако». Буквально перед стартовым свистком информационное пространство взорвало сообщение о задержании обвиняемого в коррупции и финансовых махинациях владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Вряд ли выходившие на поле футболисты об этом знали, но и у них все сразу начало валиться из рук. Создав два стопроцентных момента и не использовав их, подопечные Тьерри Анри провалились в обороне и позволили Ванакену расстрелять ворота без намека на какое-либо сопротивление.

Случившееся настолько потрясло хозяев, что они пропустили еще один удар. И пусть Бенальо выручил, не пустив за линию мяч, пущенный из убойной позиции Уэсли, еще через несколько минут швейцарцу пришлось капитулировать во второй раз. Арбитр не внял протестам Барреки, назначил пенальти за попадание в руку, и Ванакен оформил дубль. «Мы не против!», — шутливо написал Твиттер «Брюгге» в ответ на пост в аккаунте Лиги чемпионов по поводу возможного хет-трика главного бомбардира гостей.

Вляпались в историю

Третий раз «Брюгге» забил, но уже усилиями другого игрока — Уэсли. Бразилец спокойно принял длинную передачу Формера, оценил ситуацию и, играючи обойдя лишь обозначавших борьбу защитников, пробил с линии штрафной под дальнюю штангу. «Монако» перед этим снова упустил отличный момент и стал жертвой контратаки, а не побеждавшие в групповом раунде Лиги чемпионов 13 лет гости не верили собственному счастью.

Шокирующий тайм заставил потрудиться футбольных статистиков, благодаря которым выяснилось, что ни один французский клуб прежде не пропускал три мяча к 25-й минуте домашнего матча в главном клубном турнире Европы. А представители Бельгии не получали такого преимущества с 1993 года. Правда, тогда «Андерлехт» ухитрился проиграть «Вердеру» 3:5, но нынешний «Монако» на такой подвиг не способен.

Безнадега

Максимум еще недавно одного из лучших клубов Франции, сейчас стремительно несущегося в направлении второго дивизиона — биться до конца. К сожалению, лишь лбом о стену, и Головину, делавшему летом сложный выбор, можно только посочувствовать. Масса травмированных, отсутствие хоть какого-то баланса в игре, потерявшая веры в свои силы атака и напоминающая решето оборона. Это и есть нынешний «Монако». Анри еще в середине второго тайма выбросил белый флаг, поменяв Фалькао на 17-летнего Гуано. Не хотел же тренер спасти игру за счет этого юнца и его ровесника Массенго, ставшего самым юным французом в истории Лиги чемпионов? Ответ на этот вопрос очевиден, а издевательский четвертый гол Формера лишь доказал очевидное: клуб из княжества в этом турнире лишний.

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