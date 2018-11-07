Кошмар в Монте-Карло: «Монако» разгромлен, его владелец задержан
Команда травмированного Александра Головина продолжает свое падение, потерпев разгромное поражение от «Брюгге».
Команда травмированного Александра Головина продолжает свое падение, потерпев разгромное поражение от «Брюгге».
Травма Александра Головина, который
Случившееся настолько потрясло хозяев, что они пропустили еще один удар. И пусть Бенальо выручил, не пустив за линию мяч, пущенный из убойной позиции Уэсли, еще через несколько минут швейцарцу пришлось капитулировать во второй раз. Арбитр не внял протестам Барреки, назначил пенальти за попадание в руку, и Ванакен оформил дубль. «Мы не против!», — шутливо написал Твиттер «Брюгге» в ответ на пост в аккаунте Лиги чемпионов по поводу возможного
Третий раз «Брюгге» забил, но уже усилиями другого игрока — Уэсли. Бразилец спокойно принял длинную передачу Формера, оценил ситуацию и, играючи обойдя лишь обозначавших борьбу защитников, пробил с линии штрафной под дальнюю штангу. «Монако» перед этим снова упустил отличный момент и стал жертвой контратаки, а не побеждавшие в групповом раунде Лиги чемпионов 13 лет гости не верили собственному счастью.
Шокирующий тайм заставил потрудиться футбольных статистиков, благодаря которым выяснилось, что ни один французский клуб прежде не пропускал три мяча к 25-й минуте домашнего матча в главном клубном турнире Европы. А представители Бельгии не получали такого преимущества с 1993 года. Правда, тогда «Андерлехт» ухитрился проиграть «Вердеру» 3:5, но нынешний «Монако» на такой подвиг не способен.
Максимум еще недавно одного из лучших клубов Франции, сейчас стремительно несущегося в направлении второго дивизиона — биться до конца. К сожалению, лишь лбом о стену, и Головину, делавшему летом сложный выбор, можно только посочувствовать. Масса травмированных, отсутствие хоть