Кошмар в Монте-Карло: «Монако» разгромлен, его владелец задержан

Источник: Спорт-Экспресс

Двойной удар

Травма Александра Головина, который из-за повреждения лодыжки пропустит порядка двух недель, оказалась меньшей из проблем «Монако». Буквально перед стартовым свистком информационное пространство взорвало сообщение о задержании обвиняемого в коррупции и финансовых махинациях владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Вряд ли выходившие на поле футболисты об этом знали, но и у них все сразу начало валиться из рук. Создав два стопроцентных момента и не использовав их, подопечные Тьерри Анри провалились в обороне и позволили Ванакену расстрелять ворота без намека на какое-либо сопротивление.

Случившееся настолько потрясло хозяев, что они пропустили еще один удар. И пусть Бенальо выручил, не пустив за линию мяч, пущенный из убойной позиции Уэсли, еще через несколько минут швейцарцу пришлось капитулировать во второй раз. Арбитр не внял протестам Барреки, назначил пенальти за попадание в руку, и Ванакен оформил дубль. «Мы не против!», — шутливо написал Твиттер «Брюгге» в ответ на пост в аккаунте Лиги чемпионов по поводу возможного хет-трика главного бомбардира гостей.

Вляпались в историю

Третий раз «Брюгге» забил, но уже усилиями другого игрока — Уэсли. Бразилец спокойно принял длинную передачу Формера, оценил ситуацию и, играючи обойдя лишь обозначавших борьбу защитников, пробил с линии штрафной под дальнюю штангу. «Монако» перед этим снова упустил отличный момент и стал жертвой контратаки, а не побеждавшие в групповом раунде Лиги чемпионов 13 лет гости не верили собственному счастью.

Шокирующий тайм заставил потрудиться футбольных статистиков, благодаря которым выяснилось, что ни один французский клуб прежде не пропускал три мяча к 25-й минуте домашнего матча в главном клубном турнире Европы. А представители Бельгии не получали такого преимущества с 1993 года. Правда, тогда «Андерлехт» ухитрился проиграть «Вердеру» 3:5, но нынешний «Монако» на такой подвиг не способен.

Безнадега