«Црвена Звезда» обыграла «Ливерпуль» 2:0. Что это вообще было?

Вряд ли кто-то перед стартом Лиги чемпионов рассматривать «Црвену Звезду» как серьезного соперника «Ливерпуля», «Наполи» и «ПСЖ». Группа смерти, не иначе. Первая за 26 лет ЛЧ, 4,5-миллионный Ричмонд Боакье как самый дорогой игрок команды при оценке всего состава в 44 млн евро. У соперников «Звезды» по группе отдельные игроки стоят в два раза дороже.

Но «Наполи» и «Ливерпуль» не учли нескольких факторов.

Первый — белградская «Маракана». Вот через что предстоит пройти футболистам гостей, прежде чем попасть на футбольное поле.

Настоящий фильм ужасов. После этого гостевой команде нужно играть под давлением огромной неистовой толпы, которая, кажется, в любой момент может выпрыгнуть с сектора и последствия будут не самыми приятными. До «Ливерпуля» белградское «гостеприимство» уже ощутили на себе футболисты «Наполи» — 0:0 в первом туре ЛЧ.

Второй фактор — сама «Црвена Звезда». Уровень чемпионата Сербии не велик, и на трибуны здесь ходят скорее за мощным околофутболом, чем в поисках наслаждения от красивой игры. Тем не менее, за последние шесть лет команда трижды взяла золото чемпионата. Это крепкий коллектив с опытным вратарем Боряном (ударение на первый слог), который может творить чудеса, когда ловит кураж. С не звездной, но качественной обороной, в которой нашлось место Милану Родичу, которого могут помнить фанаты «Зенита». И с креативной группой атаки во главе с в свое время подававшим огромные надежды Марко Марином, которому (вы удивитесь) еще нет и 30.

Сегодня вечером сошлись все звезды — сербы поймали кураж и ловили «Ливерпуль» на контратаках, при этом не давая свободных пространств Салаху, Старриджу, Мане и Фирмино. Да, «Ливерпулю» в какой-то мере не повезло — 16 ударов, 8 в створ и ни одного гола это мощно. «Црвене Звезде» хватило четырех ударов в створ, чтобы забить два гола — имя себе сделал нападающий Милан Павков. Один из его мячей получился просто роскошным.