«Црвена Звезда» обыграла «Ливерпуль» 2:0. Что это вообще было?
Красные проиграли команде, которая стоит в три раза меньше Салаха.
Красные проиграли команде, которая стоит в три раза меньше Салаха.
Вряд ли
Но «Наполи» и «Ливерпуль» не учли нескольких факторов.
Первый — белградская «Маракана». Вот через что предстоит пройти футболистам гостей, прежде чем попасть на футбольное поле.
Настоящий фильм ужасов. После этого гостевой команде нужно играть под давлением огромной неистовой толпы, которая, кажется, в любой момент может выпрыгнуть с сектора и последствия будут не самыми приятными. До «Ливерпуля» белградское «гостеприимство» уже ощутили на себе футболисты «Наполи» — 0:0 в первом туре ЛЧ.
Второй фактор — сама «Црвена Звезда». Уровень чемпионата Сербии не велик, и на трибуны здесь ходят скорее за мощным околофутболом, чем в поисках наслаждения от красивой игры. Тем не менее, за последние шесть лет команда трижды взяла золото чемпионата. Это крепкий коллектив с опытным вратарем Боряном (ударение на первый слог), который может творить чудеса, когда ловит кураж. С не звездной, но качественной обороной, в которой нашлось место Милану Родичу, которого могут помнить фанаты «Зенита». И с креативной группой атаки во главе с в свое время подававшим огромные надежды Марко Марином, которому (вы удивитесь) еще нет и 30.
Сегодня вечером сошлись все звезды — сербы поймали кураж и ловили «Ливерпуль» на контратаках, при этом не давая свободных пространств Салаху, Старриджу, Мане и Фирмино. Да, «Ливерпулю» в
«Црвена Звезда», команда, которая начала эту еврокубковую кампанию с 1-го квалификационного раунда (где не без проблем прошла юрмальский «Спартак» с Денисом Давыдовым в атаке), сейчас в сумасшедшей группе сохраняет шансы на выход из группы — до лидирующего «Ливерпуля» всего два очка. Осталось справиться на родной «Маракане» с «ПСЖ», который в Париже отгрузил сербам шесть мячей. Но при такой поддержке возможно все.
|Црвена Звезда
|
2:0
Первый тайм: 2:0
|Ливерпуль
|Владан Милоевич
|Юрген Клопп
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|22
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|9
|8
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)