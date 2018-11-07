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01:01 (мск), источник: Sport24

«Црвена Звезда» обыграла «Ливерпуль» 2:0. Что это вообще было?

Красные проиграли команде, которая стоит в три раза меньше Салаха.

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Вряд ли кто-то перед стартом Лиги чемпионов рассматривать «Црвену Звезду» как серьезного соперника «Ливерпуля», «Наполи» и «ПСЖ». Группа смерти, не иначе. Первая за 26 лет ЛЧ, 4,5-миллионный Ричмонд Боакье как самый дорогой игрок команды при оценке всего состава в 44 млн евро. У соперников «Звезды» по группе отдельные игроки стоят в два раза дороже.

Но «Наполи» и «Ливерпуль» не учли нескольких факторов.

Первый — белградская «Маракана». Вот через что предстоит пройти футболистам гостей, прежде чем попасть на футбольное поле.

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Настоящий фильм ужасов. После этого гостевой команде нужно играть под давлением огромной неистовой толпы, которая, кажется, в любой момент может выпрыгнуть с сектора и последствия будут не самыми приятными. До «Ливерпуля» белградское «гостеприимство» уже ощутили на себе футболисты «Наполи» — 0:0 в первом туре ЛЧ.

Второй фактор — сама «Црвена Звезда». Уровень чемпионата Сербии не велик, и на трибуны здесь ходят скорее за мощным околофутболом, чем в поисках наслаждения от красивой игры. Тем не менее, за последние шесть лет команда трижды взяла золото чемпионата. Это крепкий коллектив с опытным вратарем Боряном (ударение на первый слог), который может творить чудеса, когда ловит кураж. С не звездной, но качественной обороной, в которой нашлось место Милану Родичу, которого могут помнить фанаты «Зенита». И с креативной группой атаки во главе с в свое время подававшим огромные надежды Марко Марином, которому (вы удивитесь) еще нет и 30.

Сегодня вечером сошлись все звезды — сербы поймали кураж и ловили «Ливерпуль» на контратаках, при этом не давая свободных пространств Салаху, Старриджу, Мане и Фирмино. Да, «Ливерпулю» в какой-то мере не повезло — 16 ударов, 8 в створ и ни одного гола это мощно. «Црвене Звезде» хватило четырех ударов в створ, чтобы забить два гола — имя себе сделал нападающий Милан Павков. Один из его мячей получился просто роскошным.

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«Црвена Звезда», команда, которая начала эту еврокубковую кампанию с 1-го квалификационного раунда (где не без проблем прошла юрмальский «Спартак» с Денисом Давыдовым в атаке), сейчас в сумасшедшей группе сохраняет шансы на выход из группы — до лидирующего «Ливерпуля» всего два очка. Осталось справиться на родной «Маракане» с «ПСЖ», который в Париже отгрузил сербам шесть мячей. Но при такой поддержке возможно все.

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Црвена Звезда 2:0
Первый тайм: 2:0
Ливерпуль
6.11.2018, 20:55 Зрители: 51318 Групповой турнир: Группа C Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич Юрген Клопп
Голы
22′ Милан Павков (М. Марин) 9
29′ Милан Павков (М. Марин) 9
Составы
Милан Борьян 82
Милош Дегенек 5
Милан Родич 23
Вуядин Савич (к) 90
Душан Йованчич 29
Милан Павков 9
Славолюб Срнич 14
Эль-Фарду Бен Набуан 31
59′ Филип Стойкович 30
Марко Гобелич 77
73′ Ненад Крстичич 7
Бранко Йовичич 3
6′ 64′ Марко Марин 17
Горан Чаушич 20
13 Алиссон
4 Виргил ван Дейк
26 Эндрю Робертсон
32 Жоэль Матип
5 Джорджиньо Вайналдум
7 Джеймс Милнер (к)
10 Садио Мане
11 Мохамед Салах
66 Трент Александр-Арнолд 45′
12 Джо Гомез
20 Адам Лаллана 79′ 36′
27 Дивок Ориги
15 Дэниэл Старридж 45′
9 Роберту Фирмину
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 22
4 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 9
8 Фолы 9
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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