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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Анри: Обеспокоен тем, что «Монако» перестал играть сразу после пропущенного гола

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:4).

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Источник: AP 2018

«Мы потеряли очередного игрока — Глик получил травму. Нам не привыкать, ведь у нас в составе уже было 10 или 11 травмированных футболистов. Массенго, вышедший на замену, провёл хороший матч.

Мы создали множество шансов в этом матче, но я расстроен тем, как мы отреагировали на пропущенные голы. Начало матча было хорошим в исполнении «Монако», но как только мы пропустили гол, сразу же перестали играть. Меня это беспокоит", — приводит слова Анри официальный сайт УЕФА.

«Монако» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (4) — на 3-м месте.

Монако 0:4
Первый тайм: 0:3
Брюгге
6.11.2018, 20:55 Зрители: 8347 Групповой турнир: Группа A Stade Louis II
Главные тренеры
Тьерри Анри Иван Леко
Голы
20 Ханс Ванакен 12′
20 Ханс Ванакен 17′
7 Мораес Феррейра Уэсли (Р. Вормер) 24′
25 Руд Вормер 85′
Составы
Диего Бенальо 16
15′ Антонио Баррека 3
Жемерсон 5
Джибриль Сидибе 19
Юри Тилеманс 8
Насер Шадли 20
Мусса Силла 34
Софьян Диоп 36
76′ Камиль Глик 25
Альмами Туре 38
68′ Юссеф Аит Беннассер 15
Хан-Ноа Массенго 42
61′ Радамель Фалькао (к) 9
Гобе Гуано 41
22 Итан Хорват
5 Бенуа Пулен
24 Стефано Денсвил
44 Брандон Мехеле
18 Марвелос Накамба
20 Ханс Ванакен
25 Руд Вормер (к)
26 Матс Ритс
77 Клинтон Мата 77′
19 Тибо Влитинк
7 Мораес Феррейра Уэсли 72′
10 Каве Резаеи
11 Крепин Диатта 6′
21 Дион Кулс
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 6
6 Угловые 1
16 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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