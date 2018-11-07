Анри: Обеспокоен тем, что «Монако» перестал играть сразу после пропущенного гола
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:4).
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал поражение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:4).
«Мы потеряли очередного игрока — Глик получил травму. Нам не привыкать, ведь у нас в составе уже было 10 или 11 травмированных футболистов. Массенго, вышедший на замену, провёл хороший матч.
Мы создали множество шансов в этом матче, но я расстроен тем, как мы отреагировали на пропущенные голы. Начало матча было хорошим в исполнении «Монако», но как только мы пропустили гол, сразу же перестали играть. Меня это беспокоит", — приводит слова Анри официальный сайт УЕФА.
«Монако» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (4) — на 3-м месте.
|Тьерри Анри
|Иван Леко
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)