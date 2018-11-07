Анри: Обеспокоен тем, что «Монако» перестал играть сразу после пропущенного гола

«Мы потеряли очередного игрока — Глик получил травму. Нам не привыкать, ведь у нас в составе уже было 10 или 11 травмированных футболистов. Массенго, вышедший на замену, провёл хороший матч.

Мы создали множество шансов в этом матче, но я расстроен тем, как мы отреагировали на пропущенные голы. Начало матча было хорошим в исполнении «Монако», но как только мы пропустили гол, сразу же перестали играть. Меня это беспокоит", — приводит слова Анри официальный сайт УЕФА.