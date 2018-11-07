«Локомотив» проиграл «Порту» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Мячи в составе победителей забили Эктор Эррера (2-я минута), Мусса Марега (42), Хесус Корона (67) и Отавио (93). У железнодорожников отличился Джефферсон Фарфан (59). Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия пропустил матч из- за полученной в игре третьего тура красной карточки. Нападающий Федор Смолов вышел на замену на 71-й минуте, он впервые появился на поле после травмы, полученной в конце сентября.

«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов, ранее команда уступила турецкому «Галатасараю» (0:3, в гостях), немецкому «Шальке» (0:1, дома) и «Порту» (1:3, дома). Железнодорожники замыкают турнирную таблицу группы D с нулем очков, потеряв шансы на выход в плей-офф после победы «Шальке» над «Галатасараем» (2:0). В следующий раунд выйдут две лучшие команды группы, третье место дает путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

За два тура до конца группового этапа «Порту» возглавляет турнирную таблицу с 10 очками. Второе место занимает «Шальке» (8), третье — «Галатасарай» (4), четвертое — «Локомотив» (0). Только российский клуб и греческий АЕК пока не набрали ни одного очка в нынешнем розыгрыше.