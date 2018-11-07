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8«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
01:10 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» проиграл «Порту» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 7 ноября. Московский «Локомотив» проиграл португальскому «Порту» со счетом 1:4 в гостевом матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Мячи в составе победителей забили Эктор Эррера (2-я минута), Мусса Марега (42), Хесус Корона (67) и Отавио (93). У железнодорожников отличился Джефферсон Фарфан (59). Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия пропустил матч из- за полученной в игре третьего тура красной карточки. Нападающий Федор Смолов вышел на замену на 71-й минуте, он впервые появился на поле после травмы, полученной в конце сентября.

«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов, ранее команда уступила турецкому «Галатасараю» (0:3, в гостях), немецкому «Шальке» (0:1, дома) и «Порту» (1:3, дома). Железнодорожники замыкают турнирную таблицу группы D с нулем очков, потеряв шансы на выход в плей-офф после победы «Шальке» над «Галатасараем» (2:0). В следующий раунд выйдут две лучшие команды группы, третье место дает путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

За два тура до конца группового этапа «Порту» возглавляет турнирную таблицу с 10 очками. Второе место занимает «Шальке» (8), третье — «Галатасарай» (4), четвертое — «Локомотив» (0). Только российский клуб и греческий АЕК пока не набрали ни одного очка в нынешнем розыгрыше.

В следующем туре «Локомотив» 28 ноября примет «Галатасарай», «Порту» в тот же день на своем поле сыграет с «Шальке».

Порту 4:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
6.11.2018, 23:00 Зрители: 34616 Групповой турнир: Группа D do Dragao
Главные тренеры
Консейсау Сержиу Юрий Семин
Голы
2′ Эктор Эррера (М. Марега, Макси Перейра) 16
42′ Мусса Марега (Э. Эррера) 11
67′ Хесус Корона 17
90+3′ Отавиу 25
8 Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук) 59′
Составы
Икер Касильяс 1
Макси Перейра 2
Алекс Теллес 13
61′ Эдер Милитау 3
48′ де Алмейда Монтейру Фелипе 28
Эктор Эррера (к) 16
Мусса Марега 11
Данилу Перейра 22
84′ Оливер Торрес 10
Сержиу Оливейра 27
77′ Хесус Корона 17
Эрнани 7
68′ Ясин Брахими 8
84′ Отавиу 25
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
3 Брайн Идову
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 3′
59 Алексей Миранчук
7 Гжегож Крыховяк
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Фернандеш 46′
8 Джефферсон Фарфан
24 Эдер 71′
9 Федор Смолов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 2
4 Угловые 10
17 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Даниэле Довери (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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