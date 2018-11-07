«Тоттенхэм» одержал волевую победу над ПСВ

В составе голландского клуба голом отметился Люк де Йонг. У английского клуба отличился Гарри Кейн, еще один мяч в собственные ворота отправил защитник ПСВ Трент Сэйнсбари.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал четыре очка и занимает третью строчку в турнирной таблице группы В. ПСВ, имея в активе один балл, занимает четвертое место.