«Тоттенхэм» одержал волевую победу над ПСВ
Футболисты «Тоттенхэма» обыграли ПСВ в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.
Футболисты «Тоттенхэма» обыграли ПСВ в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.
В составе голландского клуба голом отметился Люк де Йонг. У английского клуба отличился Гарри Кейн, еще один мяч в собственные ворота отправил защитник ПСВ Трент Сэйнсбари.
После этой победы «Тоттенхэм» набрал четыре очка и занимает третью строчку в турнирной таблице группы В. ПСВ, имея в активе один балл, занимает четвертое место.
В следующем матче «Тоттенхэм» на своем поле примет «Интер», а ПСВ дома сыграет против «Барселоны».
|Тоттенхэм Хотспур
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2:1
Первый тайм: 0:1
|ПСВ
|Маурисио Покеттино
|Марк ван Боммел
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|29
|Удары (всего)
|8
|9
|Удары в створ
|4
|16
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Иван Кружляк (Словакия)