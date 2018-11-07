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02:02 (мск), источник: Советский спорт

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над ПСВ

Футболисты «Тоттенхэма» обыграли ПСВ в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.

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В составе голландского клуба голом отметился Люк де Йонг. У английского клуба отличился Гарри Кейн, еще один мяч в собственные ворота отправил защитник ПСВ Трент Сэйнсбари.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал четыре очка и занимает третью строчку в турнирной таблице группы В. ПСВ, имея в активе один балл, занимает четвертое место.

В следующем матче «Тоттенхэм» на своем поле примет «Интер», а ПСВ дома сыграет против «Барселоны».

Тоттенхэм Хотспур 2:1
Первый тайм: 0:1
ПСВ
6.11.2018, 23:00 Зрители: 46588 Групповой турнир: Группа B Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Марк ван Боммел
Голы
78′ Харри Кейн (Ф. Льоренте) 10
89′ Харри Кейн 10
9 Люк де Йонг (Г. Перейро) 2′
Составы
Пауло Гассанига 22
Тоби Алдервейрелд 4
Давинсон Санчес 6
Бен Дэйвис 33
Харри Уинкс 8
Деле Алли 20
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн (к) 10
75′ Серж Орье 24
90+5′ Киран Триппьер 2
63′ 75′ Сон Хын Мин 7
Фернандо Льоренте 18
62′ Родригес Моура Лукас 27
Эрик Ламела 11
1 Йерун Зут
4 Ник Фиргефер
5 Даниэль Шваб 90+3′
6 Хосе Анхель Эсморис Тасенде Анхелиньо
22 Дензел Дюмфрис
8 Йоррит Хендрикс
18 Пабло Росарио
11 Ирвинг Лосано 38′
7 Гастон Перейро 73′
14 Дониэлл Мален
9 Люк де Йонг (к) 81′
20 Трент Сэйнсбери
17 Стевен Бергвайн 86′
25 Эрик Гутьеррес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
29 Удары (всего) 8
9 Удары в створ 4
16 Угловые 6
14 Фолы 16
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Иван Кружляк (Словакия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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