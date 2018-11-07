«Локомотив» снова проиграл «Порту» и вылетел из Лиги чемпионов

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«Сдаваться никогда не надо. Бывало, что и с 7 очками выходили из группы. А нам реально набрать столько очков. Следует исключить в игре элементарные ошибки, за что мы и поплатились. С “Шальке” и с “Порту” должны были набирать очки», — перед гостевым матчем с португальцами Юрий Семин был крайне оптимистичен. По крайней мере, для тренера команды, которая проиграла все три матча в нынешней Лиге чемпионов.

Трансформировать позитив Юрия Павловича Syomin’а в жизнь должны были вот эти парни. Модная нынче формация 4−2−3−1 с братьями Миранчуками, Ману и Эдером — не фантастическая, но очень неплохая четверка.

У «Порту» тоже имелся свой состав на игру. Тут вполне винтажные 4−3−3. Тройка нападения — Корона, Браими, Марега.

О нападении хозяева вспомнили быстро. Вот прямо очень быстро. «Локо» продержался 81. Но не минуту — секунду. Уже на второй минуте «Порту» сочинил эффектную комбинацию, и Эррера ввинтил мяч в ворота, в которых уже не было бросившегося хватать передачу Гильерме. 0:1 — оптимистичный план Семина не сработал сразу же.

«Локо» снова сыграл в уже привычном лигочемпионском режиме: «Вообще-то все неплохо. Кроме результата». Москвичи бодро прессинговали хозяев, братья Миранчуки выступили главными шутерами «Локомотива», хотя в створ в первом тайме так и не попали. 4−4 по ударам, 2−2 по угловым, только владел мячом «Порту» больше. А так российский клуб создал не меньше моментов, чем португальский. Но результата снова не добился — притом в концовке тайма пустил и второй гол.

На 42-й минуте Мареге презентовали гигантское пространство. А малийский форвард нашел пространство между ног у Гильерме и запустил туда мяч. Не особо логичные, но особенно печальные 0:2 к перерыву.

Логичным для Семина было что-то менять. Коуч москвичей так и поступил — Фарфан вместо Ману. И перуанец реально стал хедлайнером атак «Локо» во втором тайме. Конструировал нападение, сам лупил по воротам, ну и гол заодно забил. Замкнул подачу с корнера — и это Фарфан умеет. 1:2, и мини-надежда «Локо».