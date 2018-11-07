«Локомотив» снова проиграл «Порту» и вылетел из Лиги чемпионов
Четыре поражения в четырех матчах ЛЧ.
Четыре поражения в четырех матчах ЛЧ.
«Сдаваться никогда не надо. Бывало, что и с 7 очками выходили из группы. А нам реально набрать столько очков. Следует исключить в игре элементарные ошибки, за что мы и поплатились. С “Шальке” и с “Порту” должны были набирать очки», — перед гостевым матчем с португальцами Юрий Семин был крайне оптимистичен. По крайней мере, для тренера команды, которая проиграла все три матча в нынешней Лиге чемпионов.
Трансформировать позитив Юрия Павловича Syomin’а в жизнь должны были вот эти парни. Модная нынче формация 4−2−3−1 с братьями Миранчуками, Ману и Эдером — не фантастическая, но очень неплохая четверка.
У «Порту» тоже имелся свой состав на игру. Тут вполне винтажные 4−3−3. Тройка нападения — Корона, Браими, Марега.
О нападении хозяева вспомнили быстро. Вот прямо очень быстро. «Локо» продержался 81. Но не минуту — секунду. Уже на второй минуте «Порту» сочинил эффектную комбинацию, и Эррера ввинтил мяч в ворота, в которых уже не было бросившегося хватать передачу Гильерме. 0:1 — оптимистичный план Семина не сработал сразу же.
«Локо» снова сыграл в уже привычном лигочемпионском режиме: «Вообще-то все неплохо. Кроме результата». Москвичи бодро прессинговали хозяев, братья Миранчуки выступили главными шутерами «Локомотива», хотя в створ в первом тайме так и не попали. 4−4 по ударам, 2−2 по угловым, только владел мячом «Порту» больше. А так российский клуб создал не меньше моментов, чем португальский. Но результата снова не добился — притом в концовке тайма пустил и второй гол.
На 42-й минуте Мареге презентовали гигантское пространство. А малийский форвард нашел пространство между ног у Гильерме и запустил туда мяч. Не особо логичные, но особенно печальные 0:2 к перерыву.
Логичным для Семина было
Но выходить из группы ЛЧ можно только с надежным вратарем. Как минимум сегодня Гильерме таким не был. На 67-й гражданин РФ сначала плохо выбил мяч, а затем и снова пропустил «в домик». Теперь от Короны. Напоследок забил еще и Отавио. 1:4 — очередное поражение «Локо» в ЛЧ при неплохой игре. Но теперь российская команда сможет показать ее только еще два матча. Потому что, проиграв четыре из четырех, «Локомотив» официально вылетел из Лиги чемпионов.
|Консейсау Сержиу
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|10
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Даниэле Довери (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)