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8«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
01:32 (мск), источник: Sport24

«Локомотив» снова проиграл «Порту» и вылетел из Лиги чемпионов

Четыре поражения в четырех матчах ЛЧ.

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«Сдаваться никогда не надо. Бывало, что и с 7 очками выходили из группы. А нам реально набрать столько очков. Следует исключить в игре элементарные ошибки, за что мы и поплатились. С “Шальке” и с “Порту” должны были набирать очки», — перед гостевым матчем с португальцами Юрий Семин был крайне оптимистичен. По крайней мере, для тренера команды, которая проиграла все три матча в нынешней Лиге чемпионов.

Трансформировать позитив Юрия Павловича Syomin’а в жизнь должны были вот эти парни. Модная нынче формация 4−2−3−1 с братьями Миранчуками, Ману и Эдером — не фантастическая, но очень неплохая четверка.

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У «Порту» тоже имелся свой состав на игру. Тут вполне винтажные 4−3−3. Тройка нападения — Корона, Браими, Марега.

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О нападении хозяева вспомнили быстро. Вот прямо очень быстро. «Локо» продержался 81. Но не минуту — секунду. Уже на второй минуте «Порту» сочинил эффектную комбинацию, и Эррера ввинтил мяч в ворота, в которых уже не было бросившегося хватать передачу Гильерме. 0:1 — оптимистичный план Семина не сработал сразу же.

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«Локо» снова сыграл в уже привычном лигочемпионском режиме: «Вообще-то все неплохо. Кроме результата». Москвичи бодро прессинговали хозяев, братья Миранчуки выступили главными шутерами «Локомотива», хотя в створ в первом тайме так и не попали. 4−4 по ударам, 2−2 по угловым, только владел мячом «Порту» больше. А так российский клуб создал не меньше моментов, чем португальский. Но результата снова не добился — притом в концовке тайма пустил и второй гол.

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На 42-й минуте Мареге презентовали гигантское пространство. А малийский форвард нашел пространство между ног у Гильерме и запустил туда мяч. Не особо логичные, но особенно печальные 0:2 к перерыву.

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Логичным для Семина было что-то менять. Коуч москвичей так и поступил — Фарфан вместо Ману. И перуанец реально стал хедлайнером атак «Локо» во втором тайме. Конструировал нападение, сам лупил по воротам, ну и гол заодно забил. Замкнул подачу с корнера — и это Фарфан умеет. 1:2, и мини-надежда «Локо».

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Но выходить из группы ЛЧ можно только с надежным вратарем. Как минимум сегодня Гильерме таким не был. На 67-й гражданин РФ сначала плохо выбил мяч, а затем и снова пропустил «в домик». Теперь от Короны. Напоследок забил еще и Отавио. 1:4 — очередное поражение «Локо» в ЛЧ при неплохой игре. Но теперь российская команда сможет показать ее только еще два матча. Потому что, проиграв четыре из четырех, «Локомотив» официально вылетел из Лиги чемпионов.

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Порту 4:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
6.11.2018, 23:00 Зрители: 34616 Групповой турнир: Группа D do Dragao
Главные тренеры
Консейсау Сержиу Юрий Семин
Голы
2′ Эктор Эррера (М. Марега, Макси Перейра) 16
42′ Мусса Марега (Э. Эррера) 11
67′ Хесус Корона 17
90+3′ Отавиу 25
8 Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук) 59′
Составы
Икер Касильяс 1
Макси Перейра 2
Алекс Теллес 13
61′ Эдер Милитау 3
48′ де Алмейда Монтейру Фелипе 28
Эктор Эррера (к) 16
Мусса Марега 11
Данилу Перейра 22
84′ Оливер Торрес 10
Сержиу Оливейра 27
77′ Хесус Корона 17
Эрнани 7
68′ Ясин Брахими 8
84′ Отавиу 25
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
3 Брайн Идову
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 3′
59 Алексей Миранчук
7 Гжегож Крыховяк
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Фернандеш 46′
8 Джефферсон Фарфан
24 Эдер 71′
9 Федор Смолов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 2
4 Угловые 10
17 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Даниэле Довери (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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