«Шальке» на своем поле обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы D, где также выступает московский «Локомотив», прошла во вторник в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Гвидо Бургшталлер (4-я минута) и Марк Ут (57).

«Шальке» с 8 очками идет в квартете 2-м, «Галатасарай» (4 очка) — 3-й. Лидирует португальский «Порту» (10 очков), «Локомотив» — последний с четырьмя поражениями.