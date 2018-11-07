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01:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Шальке» на своем поле обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболисты немецкого «Шальке» обыграли турецкий «Галатасарай» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы D, где также выступает московский «Локомотив», прошла во вторник в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Гвидо Бургшталлер (4-я минута) и Марк Ут (57).

«Шальке» с 8 очками идет в квартете 2-м, «Галатасарай» (4 очка) — 3-й. Лидирует португальский «Порту» (10 очков), «Локомотив» — последний с четырьмя поражениями.

В следующем туре 28 ноября «Шальке» в гостях сыграет с «Порту», а «Галатасарай» на выезде встретится с «Локомотивом».

Шальке-04 2:0
Первый тайм: 1:0
Галатасарай
6.11.2018, 23:00 Зрители: 54740 Групповой турнир: Группа D Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Фатих Терим
Голы
4′ Гвидо Бургшталлер 19
57′ Марк Ут (Г. Бургшталлер) 7
Составы
Александр Нюбель 35
Матия Настасич 5
Салиф Сане 26
55′ Бенжамен Стамбули (к) 17
Даниэль Калиджури 18
Алессандро Шепф 28
Гвидо Бургшталлер 19
Брель Эмболо 36
54′ 76′ Себастьян Руди 13
Суат Сердар 8
56′ Амин Харит 25
Уэстон Маккенни 2
63′ Марк Ут 7
Набиль Бенталеб 10
1 Фернандо Муслера (к)
2 Феррейра Филью Мариану
4 Сердар Азиз 81′
43 Озан Кабак
10 Юнес Беланда
15 Райан Донк 72′
17 Баду Н`Диай
21 Генри Оньекуру
14 Мартин Линнес 45′
19 Эмер Байрам
7 Гарри Мендеш Родригеш 63′
8 Сельчук Инан
11 Синан Гюмюш 72′
88 Мугдат Челик 84′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
2 Угловые 1
14 Фолы 16
7 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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