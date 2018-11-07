«Шальке» на своем поле обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболисты немецкого «Шальке» обыграли турецкий «Галатасарай» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболисты немецкого «Шальке» обыграли турецкий «Галатасарай» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы D, где также выступает московский «Локомотив», прошла во вторник в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Гвидо Бургшталлер (4-я минута) и Марк Ут (57).
«Шальке» с 8 очками идет в квартете 2-м, «Галатасарай» (4 очка) — 3-й. Лидирует португальский «Порту» (10 очков), «Локомотив» — последний с четырьмя поражениями.
В следующем туре 28 ноября «Шальке» в гостях сыграет с «Порту», а «Галатасарай» на выезде встретится с «Локомотивом».
|Шальке-04
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Галатасарай
|Доменико Тедеско
|Фатих Терим
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|16
|7
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Уильям Коллам (Шотландия)