«Наполи» все просчитал и согласился на ничью
Матч Лиги чемпионов между «Наполи» и ПСЖ завершился вничью 1:1. В группе С все четыре команды сохранили хорошие шансы на выход в
Матч Лиги чемпионов между «Наполи» и ПСЖ завершился вничью 1:1. В группе С все четыре команды сохранили хорошие шансы на выход в
Почти во всех группах Лиги чемпионов есть четкое разделение на фаворитов и аутсайдеров. Но вот в квартете С специалисты в один голос предрекали сумасшедшую битву за две путевки в
Но во вторник вечером парижанам предстояло пройти проверку неаполитанским стадионом «Сан-Паоло» и, собственно, местным клубом «Наполи». Это в чемпионате Франции игрокам ПСЖ можно уже сейчас вешать на шеи золотые медали, а в Лиге чемпионов нужно решать проблемы здесь и сейчас.
Гости бросились осаживать хозяйские оборонительные порядки с первых же минут. Мбаппе, Неймар очень старались, но их старания раз за разом прерывал гигантский (195 см, 89 кг) защитник «Наполи» Кулибали. Если же мяч доходил до вратарской, то здесь хозяйничал колумбийский вратарь хозяев Оспина.
Старания парижан принесли плоды на второй компенсированной минуте. Мбаппе продрался в штрафную с левого фланга и отпасовал чуть назад на Берната. Тот в окружении двух защитников успел и подработать, и пробить — 0:1!
После перерыва хозяева понеслись отыгрываться. Максимович бил головой — выше. Дважды прикладывался Мертенс — оба раза блистательно играл прекрасно знающий и бельгийца, и «Наполи» Буффон. 40 лет итальянскому вратарю ПСЖ исполнилось 28 января, но он в великолепной форме! Буффон угадал, куда будет бить Инсинье с 11-метровой отметки, но
1:1, а
Но вот голов зрители больше не увидели. Создавалось ощущение, что хозяева все просчитали. Они догнали по очкам «Ливерпуль» и в случае домашней победы в следующем туре над «Црвеной звездой» на 90 процентов обеспечат себе выход в
|Карло Анчелотти
|Томас Тухель
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)