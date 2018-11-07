«Наполи» все просчитал и согласился на ничью

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Почти во всех группах Лиги чемпионов есть четкое разделение на фаворитов и аутсайдеров. Но вот в квартете С специалисты в один голос предрекали сумасшедшую битву за две путевки в плей-офф между ПСЖ, «Наполи» и «Ливерпулем». Сценарий выдерживался четко до 21.00 (мск.) 6 ноября. К этому моменту представленная как жертва «Црвена звезда» грохнула дома «Ливерпуль» и догнала по очкам олигархов из Парижа. Эта весточка из Белграда должна была настрожить владельцев ПСЖ, ведь Неймару, Мбаппе, Буффону и ди Марии еще предстоит сгонять в гости в столицу Сербии.

Но во вторник вечером парижанам предстояло пройти проверку неаполитанским стадионом «Сан-Паоло» и, собственно, местным клубом «Наполи». Это в чемпионате Франции игрокам ПСЖ можно уже сейчас вешать на шеи золотые медали, а в Лиге чемпионов нужно решать проблемы здесь и сейчас.

Гости бросились осаживать хозяйские оборонительные порядки с первых же минут. Мбаппе, Неймар очень старались, но их старания раз за разом прерывал гигантский (195 см, 89 кг) защитник «Наполи» Кулибали. Если же мяч доходил до вратарской, то здесь хозяйничал колумбийский вратарь хозяев Оспина.

Старания парижан принесли плоды на второй компенсированной минуте. Мбаппе продрался в штрафную с левого фланга и отпасовал чуть назад на Берната. Тот в окружении двух защитников успел и подработать, и пробить — 0:1!

После перерыва хозяева понеслись отыгрываться. Максимович бил головой — выше. Дважды прикладывался Мертенс — оба раза блистательно играл прекрасно знающий и бельгийца, и «Наполи» Буффон. 40 лет итальянскому вратарю ПСЖ исполнилось 28 января, но он в великолепной форме! Буффон угадал, куда будет бить Инсинье с 11-метровой отметки, но чуть-чуть не достал. А пенальти был назначен за «мясорубку», которую устроили Кальехону тот же Буффон и защитник гостей Тьяго Силва.

1:1, а играть-то еще полчаса! Но игра быстро успокоилась. Выход на 78-й минуте на замену нападающего ПСЖ Кавани стадион встретил овацией. Неаполитанцы помнят его 78 мячей в серии А, забитых в футболке «Наполи» в 2010—2013 гг.