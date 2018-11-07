«Боруссия» проиграла «Атлетико». А разве ей так надо было побеждать?

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Матч между двумя относительно недавними финалистами Лиги чемпионов, дортмундской «Боруссией» и мадридским «Атлетико», можно было бы назвать центральным в очередном туре группового этапа Лиги чемпионов, если бы не… еще несколько встреч примерно того же масштаба. Это вплотную подводит нас к необходимости создания отдельной лиги для подобных суперклубов, но сейчас — не об этом, а об отдельном от всего матче «Атлетико» на своем новеньком стадионе с «Боруссией».

По ситуации…

Вот вроде хочется рассмотреть эту игру отдельно, а не получается. Тут же вмешивается контекст, который подсказывает, что команда из Дортмунда, победившая в трех первых турах, в том числе и разгромно переигравшая «матрасников» дома, не так уж сильно нуждается в очках.

Судите сами… Проиграв «Атлетико» в Мадриде, «Боруссия» ставит себя под удар лишь в одном случае — в случае двух неудач: с «Монако» и «Брюгге». В нынешнем дортмундском состоянии, согласитесь, в это верится с огромным трудом. Даже второе место «Боруссии» будет занять достаточно сложно. Для этого надо будет дома проиграть «Брюгге» (смех же?) или уступить в последнем туре «Монако», которому к тому моменту (при всем уважении) вряд ли что-то будет нужно. «Боруссия» во вторник играла уже после разгромного поражения клуба Александра Головина в Бельгии…

Вот шмели и не сильно сражались в матче против «Атлетико». Неужели будете спорить? Сейчас у нас на руках нет всей статистики встречи, но даже по тому, что у нас есть, можно сказать, что игра получилась максимально пассивной для «Боруссии».

Ноль без палочки

Судите сами… Хотел бы Дортмунд — поменял бы ход матча. Больше 60% владения… Превосходство в количестве передач более чем в три раза… Да при таком соотношении кто угодно должен был бы смять соперника, если не территориально, то статистически. Но этого не произошло. «Боруссия» давала «Атлетико» играть на протяжении всего матча.

Все это вылилось в гол Сауля на 33-й минуте встречи. Филипе Луис отдал передачу в район 11-метровой отметки, где Сауль в касание пробил. Аканджи дотянулся до мяча, но рикошет от его ноги лишь помешал голкиперу среагировать — 1:0 в пользу подопечных Диего Симеоне.

За все остальное время у «Боруссии» был лишь один момент, да и тот — с натяжкой. Поверите? Ага, как же… От клуба, который в сезоне забивает в среднем по три мяча за игру и лишь раз уходил с поля без забитого мяча… Не верится, но так и есть. У «Боруссии» не было ни одного стопроцентного момента.

Пока мы все это взвешивали, вспоминали и оценивали, Антуан Гризманн забил второй гол в ворота «Боруссии», получив пас слева от Парти. Бильярдный выстрел и 2:0 в пользу «Атлетико».