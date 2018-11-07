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8«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
01:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малком за, Икарди против. «Барса» с «Интером» сыграли вничью

Лидеры группы В Лиги чемпионов не определили победителя (1:1).

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Источник: Reuters

Неопределенность Месси

Вопреки ожиданиям, вылет Лео Месси на три недели из-за перелома лучевой кости, полученного 20 октября в игре с «Севильей» (4:2), накануне важнейших для «Барселоны» матчей с «Интером» (в ЛЧ) и «Реалом» (в ла лиге) не помешал каталонцам уверенно взять верх в обоих (2:0 и 5:1, соответственно). Сине-гранатовые вообще не потеряли ни одного очка, одержав четыре победы во всех встречах, за которыми их лидер с рукой на перевязи наблюдал со стороны. Но вот аргентинец приступил к тренировкам, и накануне было много разговоров о том, что возвращение десятого номера на поле может состояться в ответной игре с «Интером» в Милане.

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Правда за день до матча возникла неопределенность. В одной из социальных сетей «Барселоны» появилась заявка команды на миланскую игру, в которой Месси не было. Оплошность быстро исправили, рядом с фамилией аргентинца появилась звездочка, означающая, что Лео отправился в Италию, не получив от врачей команды зеленый свет, но несколько часов болельщики терялись в догадках, куда он подевался.

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Отсутствие врачебного разрешения означало, что возможный выход Месси на поле сопряжен с риском рецидива травмы. Зная Вальверде, в основе нападающего ждать точно не стоило, но, зная Месси, можно было предположить, что во втором тайме (в зависимости от событий в матче) его фамилия вполне могла зажечься на табло.

Словарь от «Интера»

К слову о Месси. «Интер» подготовил забавный короткий словарик для болельщиков «Барсы», которые собирались приехать в Милан на матч. Самые ходовые выражения в нем дублировались на двух языках — испанском и итальянском: «Пиво, пожалуйста», «Вот это гол!», «Я балдею», «Мы идем тусоваться» и так далее. В этом словаре было лишь одно несовпадение: испанская фраза «Месси — лучший игрок в мире» на итальянский переводилась как «Сильнее Икарди нет никого на свете».

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Икарди против Суареса

Нападающий миланцев осенью действительно демонстрировал потрясающую форму — шесть голов в четырех последних матчах серии А, два мяча (один из них победный) в Лиге чемпионов. Достойный соперник для Суареса, который в отсутствие Месси взял на себя голевую повинность каталонцев — хет-трик в класико (5:1), решающий дубль в недавней игре против «Райо Вальекано» (3:2).

При этом командировка в Милан могла подправить уругвайцу личную статистику: так вышло, что Суарес не забивал в выездных матчах ЛЧ вот уже… три года! Последний раз ему удавалось отличиться в Италии — 16 сентября 2015-го в римской встрече с «Ромой» (1:1). С тех пор 14 «сухих» матчей. Возвращение на Апеннины должно было ему помочь.

Тень вулкана

«Барса» не гостила у «Интера» восемь лет — с того самого дня, когда в апреле 2010-го большую часть Европы накрыло облако пепла от знаменитого исландского вулкана, и на первый полуфинальный матч ЛЧ сине-гранатовым пришлось отправиться в Милан не на самолете (час в пути), а на автобусе, с вынужденной ночной остановкой в Каннах. В результате каталонцы уступили на выезде 1:3, дома победили 1:0, но этого не хватило, чтобы сделать былью страшный сон «Реала» — выйти в лигочемпионском финале на поле «Сантьяго Бернабеу» и, чего доброго, там победить.

Засуха под ливнем

И вот новое свидание на севере Италии. «Интеру» победа была необходима, чтобы обезопасить себя от попыток «Тоттенхэма» сдвинуть его со второй строчки в группе, «Барсе» результат был не так принципиален, хотя успех гарантировал бы ей очередной выход в 1/8 финала. Мотивация у черно-синих была сильнее.

Игра шла на встречных курсах с самого начала, но преимущество гостей ощущалось в каждом игровом моменте — если бы не Ханданович, на перерыв команды точно не ушли бы при счете 0:0. С неба лил сильный дождь, футболисты время от времени теряли равновесие, но не бдительность — защита с обеих сторон действовала более-менее надежно.

Первый гол Малкома

Подвиги вратаря миланцев продолжились и во втором тайме, но и хозяева — особенно Политано и Икарди — стали доставлять куда больше проблем Тер Штегену. За десять минут до конца встречи Эрнесто Вальверде бросил в бой Малкома, который пока так и не может завоевать доверие тренера, и француз одним из первых касаний мяча заставил безупречного Хандановича капитулировать: пас Коутинью, ложное движение и неотразимый удар с левой, юркнувший под рукой у словенца.

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Но увезти победу из Милана «Барсе» не довелось — через несколько минут настойчивость Икарди в чужой штрафной была вознаграждена, и аргентинец с близкого расстояния не оставил шансов голкиперу каталонцев.

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Обе команды остались при своих, Малком, возможно, сделал шаг к долгожданному признанию со стороны Вальверде, а Суарес в 15-м выездном матче ЛЧ подряд не смог поразить ворота соперника.

Интер 1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
6.11.2018, 23:00 Зрители: 70915 Групповой турнир: Группа B Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Эрнесто Вальверде
Голы
87′ Мауро Икарди 9
14 Филипе Силва Малком (Ф. Коутинью) 83′
Составы
Самир Ханданович 1
Шиме Врсалько 2
Квадво Асамоа 18
Стефан де Фрай 6
Милан Шкриньяр 37
88′ Иван Перишич 44
Мауро Икарди (к) 9
Матиас Весино 8
81′ Маттео Политано 16
Антонио Кандрева 87
63′ Раджа Наингголан 14
Борха Валеро 20
84′ 85′ Марсело Брозович 77
Лаутаро Мартинес 10
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
15 Клеман Лангле
4 Иван Ракитич 43′
5 Серхио Бускетс (к)
9 Луис Суарес
7 Филиппе Коутинью
8 Артур 74′
22 Артуро Видаль
11 Усман Дембеле 81′
14 Филипе Силва Малком
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 27
1 Удары в створ 8
3 Угловые 10
11 Фолы 9
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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