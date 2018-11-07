Малком за, Икарди против. «Барса» с «Интером» сыграли вничью
Лидеры группы В Лиги чемпионов не определили победителя (1:1).
Лидеры группы В Лиги чемпионов не определили победителя (1:1).
Вопреки ожиданиям, вылет Лео Месси на три недели
Правда за день до матча возникла неопределенность. В одной из социальных сетей «Барселоны» появилась заявка команды на миланскую игру, в которой Месси не было. Оплошность быстро исправили, рядом с фамилией аргентинца появилась звездочка, означающая, что Лео отправился в Италию, не получив от врачей команды зеленый свет, но несколько часов болельщики терялись в догадках, куда он подевался.
Отсутствие врачебного разрешения означало, что возможный выход Месси на поле сопряжен с риском рецидива травмы. Зная Вальверде, в основе нападающего ждать точно не стоило, но, зная Месси, можно было предположить, что во втором тайме (в зависимости от событий в матче) его фамилия вполне могла зажечься на табло.
К слову о Месси. «Интер» подготовил забавный короткий словарик для болельщиков «Барсы», которые собирались приехать в Милан на матч. Самые ходовые выражения в нем дублировались на двух языках — испанском и итальянском: «Пиво, пожалуйста», «Вот это гол!», «Я балдею», «Мы идем тусоваться» и так далее. В этом словаре было лишь одно несовпадение: испанская фраза «Месси — лучший игрок в мире» на итальянский переводилась как «Сильнее Икарди нет никого на свете».
Нападающий миланцев осенью действительно демонстрировал потрясающую форму — шесть голов в четырех последних матчах серии А, два мяча (один из них победный) в Лиге чемпионов. Достойный соперник для Суареса, который в отсутствие Месси взял на себя голевую повинность каталонцев —
При этом командировка в Милан могла подправить уругвайцу личную статистику: так вышло, что Суарес не забивал в выездных матчах ЛЧ вот уже… три года! Последний раз ему удавалось отличиться в Италии — 16 сентября 2015-го в римской встрече с «Ромой» (1:1). С тех пор 14 «сухих» матчей. Возвращение на Апеннины должно было ему помочь.
«Барса» не гостила у «Интера» восемь лет — с того самого дня, когда в апреле 2010-го большую часть Европы накрыло облако пепла от знаменитого исландского вулкана, и на первый полуфинальный матч ЛЧ
И вот новое свидание на севере Италии. «Интеру» победа была необходима, чтобы обезопасить себя от попыток «Тоттенхэма» сдвинуть его со второй строчки в группе, «Барсе» результат был не так принципиален, хотя успех гарантировал бы ей очередной выход в 1/8 финала. Мотивация у
Игра шла на встречных курсах с самого начала, но преимущество гостей ощущалось в каждом игровом моменте — если бы не Ханданович, на перерыв команды точно не ушли бы при счете 0:0. С неба лил сильный дождь, футболисты время от времени теряли равновесие, но не бдительность — защита с обеих сторон действовала
Подвиги вратаря миланцев продолжились и во втором тайме, но и хозяева — особенно Политано и Икарди — стали доставлять куда больше проблем Тер Штегену. За десять минут до конца встречи Эрнесто Вальверде бросил в бой Малкома, который пока так и не может завоевать доверие тренера, и француз одним из первых касаний мяча заставил безупречного Хандановича капитулировать: пас Коутинью, ложное движение и неотразимый удар с левой, юркнувший под рукой у словенца.
Но увезти победу из Милана «Барсе» не довелось — через несколько минут настойчивость Икарди в чужой штрафной была вознаграждена, и аргентинец с близкого расстояния не оставил шансов голкиперу каталонцев.
Обе команды остались при своих, Малком, возможно, сделал шаг к долгожданному признанию со стороны Вальверде, а Суарес в 15-м выездном матче ЛЧ подряд не смог поразить ворота соперника.
|Лучано Спаллетти
|Эрнесто Вальверде
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|27
|1
|Удары в створ
|8
|3
|Угловые
|10
|11
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)