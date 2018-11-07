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02:03 (мск), источник: ТАСС

Семин: «Локомотив» уступил «Порту» из-за элементарных ошибок футболистов

ПОРТУ /Португалия/, 7 ноября. /ТАСС/. Одной из основных причин поражения «Локомотива» в гостевом матче Лиги чемпионов с «Порту» стали невынужденные ошибки, допущенные футболистами команды. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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«Локомотив» на выезде проиграл «Порту» со счетом 1:4 в матче четвертого тура группового этапа, лишившись шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Хочу поздравить “Порту” с победой. В чем мы проиграли? Который матч мы проиграли из-за простых, элементарных ошибок, но основное — нам не хватает скорости в последней линии обороны. Игроки “Порту” под номерами 11, 17, 8 в скорости заметно превосходили нас, поэтому мы, атакуя, проиграли несколько контратак, плюс простые, элементарные ошибки привели к такому результату», — сказал Семин.

«Лига чемпионов не прощает ошибок, в ней играют футболисты высочайшего уровня, поэтому за каждую оплошность нас наказывали. Мы этого не могли сделать, хотя в атаке действовали неплохо, было очень много хороших комбинаций. Но баланса между атакой и обороной не было», — добавил он.

Также специалист отметил, что замена Мануэла Фернандеша на Джефферсона Фарфана в перерыве матча была сделана из тактических соображений. «Она связана с ведением игры, мы посчитали нужным его поменять», — заметил он.

В следующем туре «Локомотив» 28 ноября примет турецкий «Галатасарай», «Порту» в тот же день на своем поле сыграет с немецким «Шальке». Для попадания в Лигу Европы московской команде нужно занять третье место в группе. «Мы должны продолжать борьбу и будем ее продолжать, любое набранное очко идет в копилку [России] в таблице коэффициентов [УЕФА]. Будем продолжать борьбу за Лигу Европы, будем стараться сделать все для этого», — отметил главный тренер команды.

Порту 4:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
6.11.2018, 23:00 Зрители: 34616 Групповой турнир: Группа D do Dragao
Главные тренеры
Консейсау Сержиу Юрий Семин
Голы
2′ Эктор Эррера (М. Марега, Макси Перейра) 16
42′ Мусса Марега (Э. Эррера) 11
67′ Хесус Корона 17
90+3′ Отавиу 25
8 Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук) 59′
Составы
Икер Касильяс 1
Макси Перейра 2
Алекс Теллес 13
61′ Эдер Милитау 3
48′ де Алмейда Монтейру Фелипе 28
Эктор Эррера (к) 16
Мусса Марега 11
Данилу Перейра 22
84′ Оливер Торрес 10
Сержиу Оливейра 27
77′ Хесус Корона 17
Эрнани 7
68′ Ясин Брахими 8
84′ Отавиу 25
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
3 Брайн Идову
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 3′
59 Алексей Миранчук
7 Гжегож Крыховяк
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Фернандеш 46′
8 Джефферсон Фарфан
24 Эдер 71′
9 Федор Смолов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 15
7 Удары в створ 2
4 Угловые 10
17 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Даниэле Довери (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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