Семин: «Локомотив» уступил «Порту» из-за элементарных ошибок футболистов

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«Локомотив» на выезде проиграл «Порту» со счетом 1:4 в матче четвертого тура группового этапа, лишившись шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Хочу поздравить “Порту” с победой. В чем мы проиграли? Который матч мы проиграли из-за простых, элементарных ошибок, но основное — нам не хватает скорости в последней линии обороны. Игроки “Порту” под номерами 11, 17, 8 в скорости заметно превосходили нас, поэтому мы, атакуя, проиграли несколько контратак, плюс простые, элементарные ошибки привели к такому результату», — сказал Семин.

«Лига чемпионов не прощает ошибок, в ней играют футболисты высочайшего уровня, поэтому за каждую оплошность нас наказывали. Мы этого не могли сделать, хотя в атаке действовали неплохо, было очень много хороших комбинаций. Но баланса между атакой и обороной не было», — добавил он.

Также специалист отметил, что замена Мануэла Фернандеша на Джефферсона Фарфана в перерыве матча была сделана из тактических соображений. «Она связана с ведением игры, мы посчитали нужным его поменять», — заметил он.