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08:54 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Порту»: Ужасные погодные условия не помешали нам хорошо сыграть с «Локомотивом»

ПОРТУ /Португалия/, 7 ноября. /ТАСС/. Сложные погодные условия не помешали «Порту» хорошо сыграть в домашнем матче Лиги чемпионов с «Локомотивом». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау.

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«Локомотив» на выезде проиграл «Порту» со счетом 1:4 в матче четвертого тура группового этапа, досрочно лишившись шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 6.11.2018, 23:00
Порту
4Локомотив1

Встреча проходила при проливном дожде.

«Мы сыграли хорошо, даже несмотря на ужасные погодные условия, особенно во второй тайме, когда мяч совсем не катился по полю. В этой встрече нам удалось хорошо себя проявить», — сказал Консейсау.

«Во всех играх есть свои сложности. Встречу мы начали очень хорошо, после, конечно, хотели бы доминировать на протяжении всего матча, но это невозможно. Во второй половине игры меня немного насторожила игра команды, “Локомотив” начал переигрывать нас в скорости, но я внес коррективы в центре защиты, что позволило нам заиграть лучше», — добавил он.

За два тура до конца группового этапа «Порту» возглавляет турнирную таблицу с 10 очками. Второе место занимает «Шальке» (8), третье — «Галатасарай» (4), четвертое — «Локомотив» (0). Только российский клуб и греческий АЕК пока не набрали ни одного очка в нынешнем розыгрыше турнира.

В следующем туре «Локомотив» 28 ноября примет «Галатасарай», «Порту» в тот же день на своем поле сыграет с «Шальке».

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