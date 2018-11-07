«Ливерпуль» впервые в истории проиграл три выездных матча Лиги чемпионов подряд

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Это поражение стало для мерсисайдцев третьим подряд в гостевом матче Лиги чемпионов.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа C, 6.11.2018, 20:55 Црвена Звезда 2 Ливерпуль 0

Подобная серия является худшей в истории английского клуба.

Ранее «Ливерпуль» уступил «Наполи» (0:1) во встрече второго тура, а также проиграл «Роме» (2:4) в ответном полуфинальном матче в прошлом сезоне.

Впрочем, проигрыш в матче с «Ромой» не помешал «красным» выйти в финал турнира, где они проиграли мадридскому «Реалу» (1:3).