«Ливерпуль» впервые в истории проиграл три выездных матча Лиги чемпионов подряд
Английский «Ливерпуль» на выезде проиграл сербской «Црвене Звезде» (0:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Английский «Ливерпуль» на выезде проиграл сербской «Црвене Звезде» (0:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это поражение стало для мерсисайдцев третьим подряд в гостевом матче Лиги чемпионов.
Подобная серия является худшей в истории английского клуба.
Ранее «Ливерпуль» уступил «Наполи» (0:1) во встрече второго тура, а также проиграл «Роме» (2:4) в ответном полуфинальном матче в прошлом сезоне.
Впрочем, проигрыш в матче с «Ромой» не помешал «красным» выйти в финал турнира, где они проиграли мадридскому «Реалу» (1:3).
Следующий матч в Лиге чемпионов «Ливерпуль» также проведет на выезде. 28 ноября «красным» предстоит встреча с французским «Пари Сен-Жерменом». В матче первого тура мерсисайдцы дома переиграли парижан со счетом 3:2.