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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Ливерпуль» впервые в истории проиграл три выездных матча Лиги чемпионов подряд

Английский «Ливерпуль» на выезде проиграл сербской «Црвене Звезде» (0:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Это поражение стало для мерсисайдцев третьим подряд в гостевом матче Лиги чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа C, 6.11.2018, 20:55
Црвена Звезда
2Ливерпуль0

Подобная серия является худшей в истории английского клуба.

Ранее «Ливерпуль» уступил «Наполи» (0:1) во встрече второго тура, а также проиграл «Роме» (2:4) в ответном полуфинальном матче в прошлом сезоне.

Впрочем, проигрыш в матче с «Ромой» не помешал «красным» выйти в финал турнира, где они проиграли мадридскому «Реалу» (1:3).

Следующий матч в Лиге чемпионов «Ливерпуль» также проведет на выезде. 28 ноября «красным» предстоит встреча с французским «Пари Сен-Жерменом». В матче первого тура мерсисайдцы дома переиграли парижан со счетом 3:2.

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