Гостевое поражение от «Порту» лишило «Локомотив» шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

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Игра в Португалии не заладилась у «Локомотива» с самого начала — уже на второй минуте полузащитник хозяев Эктор Эррера воспользовался позиционной ошибкой защитников железнодорожников и отправил мяч в пустые ворота. Футболисты «Порту» больше держали мяч и создавали моменты в нападении, гостям же оставалось уповать на контратаки. В одной из них полузащитник Алексей Миранчук отличным обводящим ударом зацепил штангу ворот Икера Касильяса.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 6.11.2018, 23:00 Порту 4 Локомотив 1

Однако в концовке тайма забили снова игроки «Порту» — нападающий Мусса Марега воспользовался очередной несогласованностью в действиях защитной линии соперника и легко переиграл Маринато Гилерме.

Не попал в игру лидер «Локомотива», португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, который в перерыве был заменен на нападающего Джефферсона Фарфана. После этой замены российская команда заиграла активнее, и именно перуанец отыграл один мяч. Португальцы, почувствовав угрозу, начали действовать быстрее, что привело к еще одной ошибке гостей, которой на 67-й минуте воспользовался полузащитник Хесус Корона. Мощный ливень за несколько минут превратил газон на стадионе «Драгау» в подобие болота, на котором в футбол играть очень тяжело, но это не помешало на 93-й минуте Отавио поставить точку красивым ударом — 1:4.

Действующий чемпион России лишился шансов на попадание в следующий раунд Лиги чемпионов уже после четырех туров. «Локомотив» повторил антирекорд российских клубов, который принадлежал московскому «Спартаку» — в сезоне-2002/03 красно-белые с разницей мячей 1−13 проиграли четыре матча в группе Лиги чемпионов «Ливерпулю» (0:5, 1:3), «Базелю» (0:2) и «Валенсии» 0:3).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 6.11.2018, 23:00 Шальке-04 2 Галатасарай 0

«“Локомотив” будет бороться за Лигу Европы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, комментируя итоги матча, отметил, что поражение стало следствием невынужденных ошибок его подопечных. «Который матч мы проиграли из-за простых, элементарных ошибок, но основное — нам не хватает скорости в последней линии обороны. Игроки “Порту” под номерами 11, 17, 8 в скорости заметно превосходили нас, поэтому мы, атакуя, проиграли несколько контратак, плюс простые, элементарные ошибки привели к такому результату», — сказал он.

Семин посетовал, что у его команды отсутствовал баланс между атакой и защитой. «Лига чемпионов не прощает ошибок, в ней играют футболисты высочайшего уровня, поэтому за каждую оплошность нас наказывали. Мы этого не могли сделать, хотя в атаке действовали неплохо, было очень много хороших комбинаций. Но баланса между атакой и обороной не было», — подчеркнул специалист.

Для попадания в Лигу Европы «Локомотиву» необходимо побеждать в двух оставшихся матчах и надеяться на то, что в «Галатасарай» не выиграет у «Порту» в заключительном туре группового этапа.

Будем продолжать борьбу за Лигу Европы, будем стараться сделать все для этого. Юрий Семин

«Мы должны продолжать борьбу и будем ее продолжать, любое набранное очко идет в копилку [России] в таблице коэффициентов [УЕФА]. Будем продолжать борьбу за Лигу Европы, будем стараться сделать все для этого», — заключил Семин.

По словам главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, ужасные погодные условия не помешали его команде показать хорошую игру против соперника. «Мы сыграли хорошо, даже несмотря на ужасные погодные условия, особенно во второй тайме, когда мяч совсем не катился по полю. В этой встрече нам удалось хорошо себя проявить», — сказал он.

Как отметил португальский специалист, во втором тайме «Локомотив» переигрывал «Порту» в скорости. «Встречу мы начали очень хорошо, после, конечно, хотели бы доминировать на протяжении всего матча, но это невозможно. Во второй половине игры меня немного насторожила игра команды, “Локомотив” начал переигрывать нас в скорости, но я внес коррективы в центре защиты, что позволило нам заиграть лучше», — заявил он.