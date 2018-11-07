«Астана» в большинстве упустила победу в первом матче за выход в «стыки» Юношеской лиги УЕФА

Встреча команд прошла в Астане и завершилась вничью — 1:1. Первыми счет в матче открыли хозяева. В самой концовке первого тайма Владислав Прокопенко (45-я минута) вывел «Астану» вперед.

Гости сумели отыграться под занавес встречи. У «Динамо» на 87-й минуте отличился Леон Шипош. При этом хорваты с 34-й минуте играли в меньшинстве — Петар Микулич в течение минуты заработал две желтые карточки и был удален.

Ответная игра пройдет 27 ноября в Хорватии.

Победители второго раунда встретятся в стыковых матчах с командами, которые займут вторые места в группах Пути Лиги чемпионов турнира. Победители стыковых матчей попадут в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.