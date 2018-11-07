Мещеряков: «Порту» преподал «Локомотиву» хороший урок, наказав за ошибки в матче ЛЧ

«Наказывая за каждую ошибку, футболисты “Порту” преподали нам хороший урок. При этом, на мой взгляд, дело чести команды — еще больше работать, биться в каждом матче, максимально быстро вернуться в Лигу чемпионов, чтобы всем показать, что мы — хорошие ученики. А в этом розыгрыше остались еще две игры, в которых футболисты “Локомотива” должны проявить свой характер, ради самих себя и ради болельщиков», — сказал Мещеряков.