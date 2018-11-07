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12:12 (мск), источник: ТАСС

Мещеряков: «Порту» преподал «Локомотиву» хороший урок, наказав за ошибки в матче ЛЧ

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты «Порту» преподали «Локомотиву» хороший урок, наказав за ошибки в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

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В среду московский «Локомотив» в гостевом матче 4-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов уступил португальскому «Порту» со счетом 1:4.

«Наказывая за каждую ошибку, футболисты “Порту” преподали нам хороший урок. При этом, на мой взгляд, дело чести команды — еще больше работать, биться в каждом матче, максимально быстро вернуться в Лигу чемпионов, чтобы всем показать, что мы — хорошие ученики. А в этом розыгрыше остались еще две игры, в которых футболисты “Локомотива” должны проявить свой характер, ради самих себя и ради болельщиков», — сказал Мещеряков.

За два тура до конца группового этапа «Порту» возглавляет турнирную таблицу с 10 очками. Второе место занимает «Шальке» (8), третье — «Галатасарай» (4), четвертое — «Локомотив» (0).

В следующем туре «Локомотив» 28 ноября примет «Галатасарай», «Порту» в тот же день на своем поле сыграет с «Шальке».

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