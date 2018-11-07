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12:03 (мск), источник: ТАСС

Около 4 тыс. человек обеспечат порядок на матче ЦСКА — «Рома» в «Лужниках»

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Около 4 тыс. сотрудников органов безопасности обеспечат общественной порядок на матче Лиги чемпионов ЦСКА — «Рома» на столичном стадионе «Лужники», сообщает в среду пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

«Седьмого ноября в Москве на стадионе “Лужники” состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между командами ЦСКА (Россия) — “Рома” (Италия). Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории будет задействован наряд численностью около 4 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В этом числе сотрудников полиции и Росгвардии будет порядка 2,5 тыс. человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — около 1,5 тыс. человек. «В рамках реализации мер по обеспечению безопасности и общественного порядка стадион и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками», — отмечается в сообщении.

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