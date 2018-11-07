Геркус: Футболисты «Локомотива» оказались не готовы к уровню Лиги чемпионов

В среду московский «Локомотив» в гостевом матче 4-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов крупно уступил португальскому «Порту» со счетом 1:4.
«К сожалению, мы оказались не готовы к такому уровню. В отдельных эпизодах игра есть, очень много старания, но результат печальный. Очередное чувствительное поражение, но впереди еще два матча, давайте выводы делать после них. Будем рассчитывать на два оставшихся матча», — заявил Геркус.
За два тура до конца группового этапа «Порту» возглавляет турнирную таблицу с 10 очками. Второе место занимает «Шальке» (8), третье — «Галатасарай» (4), четвертое — «Локомотив» (0). В следующем туре «Локомотив» 28 ноября примет «Галатасарай», «Порту» в тот же день на своем поле сыграет с «Шальке».