Геркус: Футболисты «Локомотива» оказались не готовы к уровню Лиги чемпионов

«К сожалению, мы оказались не готовы к такому уровню. В отдельных эпизодах игра есть, очень много старания, но результат печальный. Очередное чувствительное поражение, но впереди еще два матча, давайте выводы делать после них. Будем рассчитывать на два оставшихся матча», — заявил Геркус.