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12:10 (мск), источник: ТАСС

Геркус: Футболисты «Локомотива» оказались не готовы к уровню Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Чувствительное поражение от «Порту» показало, что футболисты московского «Локомотива» оказались не готовы к уровню Лиги чемпионов. Об этом ТАСС заявил генеральный директор столичного клуба Илья Геркус.

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В среду московский «Локомотив» в гостевом матче 4-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов крупно уступил португальскому «Порту» со счетом 1:4.

«К сожалению, мы оказались не готовы к такому уровню. В отдельных эпизодах игра есть, очень много старания, но результат печальный. Очередное чувствительное поражение, но впереди еще два матча, давайте выводы делать после них. Будем рассчитывать на два оставшихся матча», — заявил Геркус.

За два тура до конца группового этапа «Порту» возглавляет турнирную таблицу с 10 очками. Второе место занимает «Шальке» (8), третье — «Галатасарай» (4), четвертое — «Локомотив» (0). В следующем туре «Локомотив» 28 ноября примет «Галатасарай», «Порту» в тот же день на своем поле сыграет с «Шальке».

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