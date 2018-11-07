Тренер: «Краснодар» в игре со «Стандардом» не должен допустить ошибок гостевого матча

Источник: РИА "Новости"

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, который состоялся 25 октября в Бельгии, «Краснодар» уступил «Стандарду» со счетом 1:2, пропустив второй мяч на последней минуте встречи.

«В таких матчах все решают детали, думаю, что наши стили достаточно похожи, мы играем по одинаковой схеме, — сказал Мусаев. — Наша задача завтра прессинговать и сыграть максимально агрессивно. Мяч должен быть в движении, мы не должны допустить ошибок, которые у нас были в Бельгии. Мы постараемся завтра сделать большой шаг к выходу из группы, но после этого еще два тура».

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 8.11.2018, 20:55 Краснодар - Стандард Л -

«Я не сказал бы, что в Льеже “Стандард” переломил ситуацию. Мы играли хорошо на протяжении всего матча, у нас было много моментов, но два свои эпизода соперник реализовал. Со “Стандардом” играть интересно, команда нацелена на атаку, они практически не выбивают мячи, пытаются играть комбинационно. Игра нравится болельщикам, и кроме результата мы получили удовольствие от этого матча», — добавил тренер.

После трех туров в активе «Краснодара», «Стандарда» и испанской «Севильи» по 6 очков, турецкий «Акхисар» очков не набрал. «Я думаю, что самый серьезный соперник в группе — “Севилья”, судя по тому футболу, который они демонстрируют. И остальные команды примерно равны, это видно в турнирной таблице, потому что сейчас по 6 очков у команд», — отметил Мусаев.