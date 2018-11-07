Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
31«Спартак»: четвертое поражение подряд в РПЛ
13:36 (мск), источник: ТАСС

Тренер: «Краснодар» в игре со «Стандардом» не должен допустить ошибок гостевого матча

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» не должны допустить ошибок выездного матча группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Cтандардом» в домашней игре между этими командами. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, который состоялся 25 октября в Бельгии, «Краснодар» уступил «Стандарду» со счетом 1:2, пропустив второй мяч на последней минуте встречи.

«В таких матчах все решают детали, думаю, что наши стили достаточно похожи, мы играем по одинаковой схеме, — сказал Мусаев. — Наша задача завтра прессинговать и сыграть максимально агрессивно. Мяч должен быть в движении, мы не должны допустить ошибок, которые у нас были в Бельгии. Мы постараемся завтра сделать большой шаг к выходу из группы, но после этого еще два тура».

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 8.11.2018, 20:55
Краснодар
-Стандард Л-

«Я не сказал бы, что в Льеже “Стандард” переломил ситуацию. Мы играли хорошо на протяжении всего матча, у нас было много моментов, но два свои эпизода соперник реализовал. Со “Стандардом” играть интересно, команда нацелена на атаку, они практически не выбивают мячи, пытаются играть комбинационно. Игра нравится болельщикам, и кроме результата мы получили удовольствие от этого матча», — добавил тренер.

После трех туров в активе «Краснодара», «Стандарда» и испанской «Севильи» по 6 очков, турецкий «Акхисар» очков не набрал. «Я думаю, что самый серьезный соперник в группе — “Севилья”, судя по тому футболу, который они демонстрируют. И остальные команды примерно равны, это видно в турнирной таблице, потому что сейчас по 6 очков у команд», — отметил Мусаев.

Встреча между «Краснодаром» и «Стандардом» состоится в четверг.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Стандард Л
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Он был настоящим русским богатырем"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
«Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Аршавин обошел «звездных» одноклубников по полезности на поле
Разборки в Ванкувере: российская молодежка отомстила канадцам
На какой из российских клубов ставить в еврокубках
Определились хозяева полей в первых матчах 1/4 Кубка России
Раскрыт гарантированный гонорар Мейвезера за бой со звездой ММА
ФК «Уфа» расстался с главным тренером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь