Акинфеев вернулся: ЦСКА отомстит «Роме» за страдания фанатов

Источник: РИА "Новости"

Вечером 7 ноября московский ЦСКА в рамках Лиги чемпионов примет в «Лужниках» итальянскую «Рому». На главном стадионе чемпионата мира — 2018 месяц назад уже был повержен действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» (1:0). Российские болельщики проявили живой интерес и к встрече с менее статусной «Ромой».

«Продано 60 650 билетов на матч с “Ромой”. Болельщикам итальянского клуба продано свыше 1 тысячи билетов», — сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 7.11.2018, 20:55 ЦСКА - Рома -

Однако увидят ли фанаты победу своей команды? Сейчас армейцы явно пребывают не в такой хорошей форме, в какой были, когда сенсационно обыгрывали испанский гранд.

В чемпионате России москвичи недавно потерпели болезненное поражение от «Краснодара» (1:2) на своем поле, хотя до последних минут встречи вели в счете. Кроме того, красно-синие в последнем матче не смогли одолеть столичное «Динамо» (0:0), которое располагается на 11-м месте турнирной таблицы.

В Лиге чемпионов самым свежим результатом подопечных Виктора Гончаренко является поражение на выезде от той же «Ромы» (0:3). Определенно не лучшие воспоминания.

Может, это даже и хорошо, что волей составителей календаря армейцы получили возможность встретиться с итальянцами сразу после того разгрома, пока еще живы эмоции и есть горячее желание поквитаться.

Кроме того, определенную долю мотивации красно-синим может добавить тот факт, что накануне матча в Риме в местном метро пострадали болельщики ЦСКА.

Из-за поломки эскалатора на станции Repubblica 16 фанатов армейского клуба, приехавшие на игру из России, получили травмы различной степени тяжести, а одному из них даже грозила ампутация ноги, которой, к счастью, удалось избежать.

Мэр Рима и чиновники попытались обвинить во всем самих болельщиков ЦСКА, которые якобы в нетрезвом состоянии прыгали на эскалаторе, что и привело к его поломке.

Однако полиция Рима после расследования сообщила, что фанаты ЦСКА не совершали необдуманных действий в момент поломки эскалатора — не было никаких массовых прыжков и танцев. Позже также выяснилось, что эскалатор требовал ремонта еще в 2015 году.

Накануне встречи ЦСКА и «Ромы» в «Лужниках» стало известно, что Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи наградит трех болельщиков красно-синих — Анатолия Рыбакова, Максима Хышова и Дмитрия Павлова, — которые активно оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим в римском метро. Эти фанаты оказались врачами, что, возможно, сыграло свою роль в том, что удалось обойти без жертв.

«Наградим врачей за проявленное мужество», — приводит ТАСС слова председателя Комитета Михаила Дегтярева.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев также пообещал, что всем пострадавшим будет оказана помощь. СМИ сообщили, что клуб действительно взял на себя все расходы попавших в беду фанатов — и по медицинскому обслуживанию и по покупке авиабилетов из Рима в Москву, поскольку большинство из них пропустили обратные рейсы из-за лечения.

Красивой точкой во всей этой истории стала бы победа ЦСКА над «Ромой» в ответной встрече.

Благо, состав у армейцев довольно боевой. Под вопросом только участие в матче Алана Дзагоева и травмированного форварда Абеля Эрнандеса (который и так почти не играл за клуб ввиду постоянных повреждений), а вот все остальные уже в строю.

Серьезной подмогой станет и возвращение в состав вратаря Игоря Акинфеева, который не сыграл с итальянцами на выезде из-за дисквалификации.

Красно-синим сейчас очень нужна победа над «Ромой» — это позволит им сохранить реальные шансы на выход из группы. В случае потери очков в этой встрече ЦСКА с большой долей вероятности сможет занять только третье место в квартете и отправится во второй по престижности турнир — Лигу Европы. Если, конечно, каким-то чудом не обыграет в декабре «Реал». Так что лучше сейчас побеждать «Рому».

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча пожаловался на то, что его команде не хватает стабильности.

«Если взять матч в Риме, мы достаточно хорошо провели стартовые полчаса, как и с “Реалом”, а с “Викторией” начало было не очень хорошим. Не хватает стабильности, баланса. В чемпионате мы тоже проводим хорошие матчи, но не хватает опыта, чтобы дожимать соперника. Не могу сказать, что мы сделаем ставку на активные действия в первые минуты. Надо сыграть правильно не только в начале, а весь матч», — приводит слова специалиста сайт УЕФА.

Наставник «Ромы» Эусебио Ди Франческо, напротив, уверен, что в опыте у армейцев недостатка нет:

«У ЦСКА — молодая команда, но опыта у нее тоже хватает. Нападающие ЦСКА отлично растягивают оборону соперника. Нам надо сыграть лучше, чем в Риме. ЦСКА проявил превосходную агрессию в матче против “Реала”, и его будут поддерживать болельщики. Когда речь идет о том, чтобы сыграть агрессивно, важно не то, кто выходит на поле, а то, в каком состоянии ты подходишь к матчу, твоя психология. Нам не хватает стабильности, а на длинной дистанции это имеет большое значение».

Встреча начнется в 20.55 по московскому времени.