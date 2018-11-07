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15:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Не потерять голову». Григорий Бабаян рассказал о тактике «Астаны» в Лиге Европы

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян перед матчем Лиги Европы с чешским клубом «Яблонец» рассказал журналистам о тактике на игру, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Мы столкнулись с агрессивной командой в Чехии, и завтра нужно сыграть организованно и дисциплинировано. Дома нам важно не терять голову, даже если болельщики погонят нас вперед. Важно сыграть организовано.

— Все ли здоровы?

— Точно не сыграют Логвиненко, Щеткин и Шомко. А кто сыграет… Примем решение после тренировки. Эрич готовится в общей группе.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 8.11.2018, 18:50
Астана
-Яблонец-

— Чем будет отличаться матч от первой игры?

— Дома играешь более уверенно. И стены помогают. Нам важно не сыграть открыто, чтобы нас не наказали. У команды-соперника яркие атакующие игроки: в двух последних матчах они забили 12 голов.

— Набрали ли форму игроки линии атаки, ведь последнее время были проблемы с реализацией?

— Не важно кто забивает, важно, чтобы были голы.

— Кабананга не забил ни одного гола. Что ему мешает?

— Он работает. К нему нет претензий. Он старается и работает. Мы работаем над этим.

Напомним, матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Астана» — «Яблонец» состоится завтра, 8 ноября, и начнется в 21:50 по столичному времени.

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