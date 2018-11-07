«Не потерять голову». Григорий Бабаян рассказал о тактике «Астаны» в Лиге Европы

— Мы столкнулись с агрессивной командой в Чехии, и завтра нужно сыграть организованно и дисциплинировано. Дома нам важно не терять голову, даже если болельщики погонят нас вперед. Важно сыграть организовано.

— Все ли здоровы?

— Точно не сыграют Логвиненко, Щеткин и Шомко. А кто сыграет… Примем решение после тренировки. Эрич готовится в общей группе.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 8.11.2018, 18:50 Астана - Яблонец -

— Чем будет отличаться матч от первой игры?

— Дома играешь более уверенно. И стены помогают. Нам важно не сыграть открыто, чтобы нас не наказали. У команды-соперника яркие атакующие игроки: в двух последних матчах они забили 12 голов.

— Набрали ли форму игроки линии атаки, ведь последнее время были проблемы с реализацией?

— Не важно кто забивает, важно, чтобы были голы.

— Кабананга не забил ни одного гола. Что ему мешает?

— Он работает. К нему нет претензий. Он старается и работает. Мы работаем над этим.