«Не потерять голову». Григорий Бабаян рассказал о тактике «Астаны» в Лиге Европы

— Мы столкнулись с агрессивной командой в Чехии, и завтра нужно сыграть организованно и дисциплинировано. Дома нам важно не терять голову, даже если болельщики погонят нас вперед. Важно сыграть организовано.
— Точно не сыграют Логвиненко, Щеткин и Шомко. А кто сыграет… Примем решение после тренировки. Эрич готовится в общей группе.
— Чем будет отличаться матч от первой игры?
— Дома играешь более уверенно. И стены помогают. Нам важно не сыграть открыто, чтобы нас не наказали. У команды-соперника яркие атакующие игроки: в двух последних матчах они забили 12 голов.
— Набрали ли форму игроки линии атаки, ведь последнее время были проблемы с реализацией?
— Не важно кто забивает, важно, чтобы были голы.
— Кабананга не забил ни одного гола. Что ему мешает?
— Он работает. К нему нет претензий. Он старается и работает. Мы работаем над этим.
Напомним, матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Астана» — «Яблонец» состоится завтра, 8 ноября, и начнется в 21:50 по столичному времени.