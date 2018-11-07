Рианчо: «Спартак» не имеет права на ошибку в матче с «Рейнджерс»
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» не имеют права на ошибку в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Об этом на
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» не имеют права на ошибку в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Об этом на
Матч «Спартак» — «Рейнджерс» пройдет в четверг на стадионе «Открытие-Арена», начало — 20:55 мск.
«Надеюсь, что в завтрашней игре мы увидим, когда взойдет солнце, ведь в тот день, когда оно не выйдет будет тяжело всем. Нам предстоит очень важная игра, у команды еще есть шансы на выход в
«Рассчитываю, что игра будет лучше, хотя бы по результату. Когда три матча в неделю, ротация не несет тактической нагрузки. Самая важная работа, которую я могу провести, так это постараться полностью восстановить футболистов от игры к игре. Прежде всего, в эмоциональном плане, ведь моя работа носит психологический характер с небольшими тактическими подкреплениями», — добавил тренер.
Полузащитник