Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
31«Спартак»: четвертое поражение подряд в РПЛ
15:07 (мск), источник: ТАСС

Рианчо: «Спартак» не имеет права на ошибку в матче с «Рейнджерс»

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Футболисты «Спартака» не имеют права на ошибку в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главного тренера московского клуба Рауль Рианчо.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч «Спартак» — «Рейнджерс» пройдет в четверг на стадионе «Открытие-Арена», начало — 20:55 мск.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 8.11.2018, 20:55
Спартак
-Рейнджерс-

«Надеюсь, что в завтрашней игре мы увидим, когда взойдет солнце, ведь в тот день, когда оно не выйдет будет тяжело всем. Нам предстоит очень важная игра, у команды еще есть шансы на выход в плей-офф, но для этого нам нужно побеждать. На выезде мы играли вторым номером, оборонялись и старались сохранить счет. Завтра у нас нет права на ошибку, нам нужно выигрывать, мы приложим все усилия, сыграем первым номером и будем атаковать», — сказал Рианчо.

«Рассчитываю, что игра будет лучше, хотя бы по результату. Когда три матча в неделю, ротация не несет тактической нагрузки. Самая важная работа, которую я могу провести, так это постараться полностью восстановить футболистов от игры к игре. Прежде всего, в эмоциональном плане, ведь моя работа носит психологический характер с небольшими тактическими подкреплениями», — добавил тренер.

Полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо отметил, что футболисты команды готовы к предстоящему матчу. «Завтрашний матч очень важен для нас, так как мы хотим выйти из группы. Нам нужна победа, чтобы почувствовать уверенность в себе и начать победную серию в данном турнире. Тренер нам сказал, что нужно делать, разобрали определенные моменты, думаю, что “Спартак” готов к завтрашнему матчу», — отметил футболист.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Он был настоящим русским богатырем"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
«Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Аршавин обошел «звездных» одноклубников по полезности на поле
Разборки в Ванкувере: российская молодежка отомстила канадцам
На какой из российских клубов ставить в еврокубках
Атака на фанатов: кто пытался взорвать ЧМ-2018
«Я не самоубийца, не безумец и не глупец». Рианчо продолжает
ФК «Уфа» расстался с главным тренером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь