ЦСКА проиграл «Роме» в матче Юношеской лиги УЕФА

В составе победителей голы забили Алессио Риккарди (17-я минута) и Давид Боуа (45), у российской команды голом отметился Максим Елеев (47).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 7.11.2018, 20:55 ЦСКА - Рома -

После четырех туров ЦСКА набрал одно очко и занимает четвертое место в группе G, «Рома» — шесть (третье место). В следующем туре «Рома» 27 ноября примет испанский «Реал», ЦСКА в тот же день сыграет дома с чешской «Викторией».