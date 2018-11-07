Метро Москвы изменит режим работы из-за матча ЦСКА — «Рома»

За два часа до начала матча южный вестибюль станции «Спортивная» будет работать только на выход пассажиров, а в течение двух часов после матча южный вестибюль «Спортивной» и МЦК Лужники — только на вход. Во время игры станции будут работать в обычном режиме — на вход и выход пассажиров. После матча все турникеты в южном вестибюле станции «Спортивная», северном вестибюле «Воробьевых гор» и МЦК Лужники будут открыты для прохода болельщиков.