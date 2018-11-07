Метро Москвы изменит режим работы из-за матча ЦСКА — «Рома»

«Чтобы все болельщики могли с комфортом покинуть стадион после окончания игры, сегодня Московский метрополитен продлевает работу до двух часов ночи», — сказал собеседник агентства.
За два часа до начала матча южный вестибюль станции «Спортивная» будет работать только на выход пассажиров, а в течение двух часов после матча южный вестибюль «Спортивной» и МЦК Лужники — только на вход. Во время игры станции будут работать в обычном режиме — на вход и выход пассажиров. После матча все турникеты в южном вестибюле станции «Спортивная», северном вестибюле «Воробьевых гор» и МЦК Лужники будут открыты для прохода болельщиков.
«На время прибытия и убытия болельщиков поезда по Сокольнической и Кольцевой линиям будут курсировать с минимальными интервалами, характерными для часов пик. Аналогично метрополитен и МЦК продлят работу до 2:00 в день матча ЦСКА-«Виктория», который пройдет 27 ноября на стадионе «Лужники», — добавил собеседник агентства.
Матч четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов ЦСКА — «Рома» начнется 7 ноября в 20:55 мск на стадионе «Лужники».