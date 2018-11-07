«Монако» вылетел из Лиги чемпионов. Как команда Головина стала аутсайдером

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«Монако» выдал один из худших стартов в своей истории. После 12 туров команда занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, одержав лишь одну победу — в первом туре над «Нантом» (3:1). Начиная с 11 августа монегаски не могут выиграть ни в одном турнире. Во вторник команда, за которую выступает полузащитник сборной России Александр Головин, в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле разгромно уступила бельгийскому «Брюгге» со счетом 0:4 и лишилась шансов на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире Европы.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа A, 6.11.2018, 20:55 Монако 0 Брюгге 4

В последние годы «Монако» был главным поставщиком молодых талантов для европейских грандов. Вице-президент клуба Вадим Васильев рассказывал, что прошлым летом клуб установил мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи на сумму примерно €360 млн. При этом команда под руководством португальского специалиста Леонарду Жардима за четыре последних сезона не опускалась в чемпионате Франции ниже третьего места и постоянно играла в Лиге чемпионов. В сезоне-2016/17 монегаски стали чемпионами Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили итальянскому «Ювентусу», по дороге переиграв английский «Манчестер Сити». На протяжении последних лет «Монако» показывал один из самых симпатичных футболов в Европе, забивая большое количество голов.

Жардим в «Монако» зарекомендовал себя большим специалистом по раскрытию талантов молодых футболистов. Именно благодаря «Монако» весь мир узнал о таких именах, как Килиан Мбаппе, Антони Марсьяль, Бернарду Силва. В сезоне-2015/16 клуб продал футболистов на общую сумму €168 млн. Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» за €60 млн. Также команду покинули Левен Кюрзава, Жоффре Кондогбья, Янник Феррейра Карраско и Абденнур. Два года спустя, после чемпионского сезона, «Монако» продал Бенджамена Менди, Бернарду Силву, Тьемуэ Бакайоко и Гидо Каррильо.

Такие показатели говорят о том, что всякий раз «Монако», зарабатывая на продажах ведущих игроков, находил им замены в лице не менее талантливых футболистов, которые хорошо подходили под модель игры Жардима и быстро раскрывались.

В нынешнем году «Монако» заработал €160 млн на продаже Жоау Моутинью, Фабинью, Томы Лемара, Теренса Конголо и Адамы Диакаби. Главными приобретениями монегасков в летнее трансферное окно стали Головин и 21-летний крайний защитник Беньямин Хенрикс, выступавший за немецкий «Байер». Хенрикс привлекался в состав сборной Германии и стал обладателем Кубка конфедераций 2017 года. У английского «Вест Бромвича» был куплен крайний полузащитник Насер Шадли, регулярно вызывающийся в сборную Бельгии, но не являющийся основным игроком национальной команды. Всего «Монако» приобрел 11 новых футболистов, которым требуется время на адаптацию.

Неудовлетворительные результаты и смена тренера

Игровые проблемы «Монако» по большей части связаны с отсутствием опыта и сыгранности полузащитников. На матч с «Брюгге» в составе французской команды в средней линии с первых минут вышли 18-летние Мусса Силла и Софьян Диоп, 21-летний Юри Тилеманс, 22-летний Юссеф Аит-Беннассер и 29-летний Шадли. При этом только Тилеманс регулярно появлялся на поле в прошлом сезоне. Если ранее, несмотря на масштабные изменения состава, команда сохраняла опытного плеймейкера Моутинью, то по ходу нынешнего сезона в средней линии пока не нашлось лидера, который смог бы повести за собой. Усилий одного нападающего Радамеля Фалькао, который принял участие в половине забитых голов «Монако» в чемпионате (четыре гола и две голевые передачи), пока недостаточно для того, чтобы начать побеждать.

Таким игроком мог бы стать Головин. Но россиянин на одной из первых тренировок получил травму лодыжки, из-за чего пропустил начало сезона и впервые смог помочь команде только в матче шестого тура с «Нимом» (1:1). 22-летний россиянин сразу же стал игроком основного состава и одной из ключевых фигур в середине поля монегасков. В последних четырех встречах французского чемпионата он провел все 90 минут. Однако перед игрой с «Брюгге» Головина вновь начала беспокоить старая травма, в результате чего он не смог выступить в матче. За девять встреч в составе «Монако» полузащитник сборной России сделал две голевые передачи.

После поражения в девятом туре чемпионата от «Ренна» (1:2), которое стало третьим подряд во французском первенстве, руководство «Монако» решило отправить Жардима в отставку за неудовлетворительные результаты команды.

На смену португальцу пришел легендарный в прошлом футболист Тьерри Анри, начинавший взрослую карьеру в «Монако». 41-летний Анри как игрок становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции, а в составе монегасков был чемпионом и обладателем Кубка страны.

Тренерскую карьеру Анри начал в 2015 году в качестве одного из помощников Арсена Венгера в лондонском «Арсенале». Начиная с 2016 года он входил в штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии и помог национальной команде страны завоевать бронзовые медали чемпионата мира в России. Опыта работы в качестве главного тренера до прихода в «Монако» у Анри не было, поэтому его назначение в кризисный для команды период настораживает болельщиков клуба.

Под руководством нового тренера «Монако» провел пять матчей во всех турнирах, в которых дважды сыграл вничью и три раза проиграл. После 12 туров «Монако» набрал 7 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. От «Амьена», занимающего 18-е место, которое дает возможность избежать прямого вылета и сыграть в переходных матчах, монегасков отделяют три очка. Идущий на четвертой строчке, которая дает право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне, «Лион» опережает монегасков на 14 очков. «Лилль», занимающий третье место, дающее путевку в Лигу чемпионов, оторвался на 18 очков.

До окончания первого круга положение монегасков может усугубиться еще сильнее. Подопечным Анри в ближайшем туре предстоит домашняя встреча с ПСЖ, не потерявшим ни одного очка. До окончания круга «Монако» также предстоит сыграть с «Монпелье», занимающим второе место, и «Лионом».

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Задержание президента

Вдобавок ко всем бедам «Монако» утром в день матча с «Брюгге» был арестован российский миллиардер и владелец клуба Дмитрий Рыболовлев. Задержание проведено с санкции суда Монако в рамках расследования коррупционного дела, начатого год назад прокуратурой княжества. Российский миллиардер подозревается в причастности к «коррупции», «активной и пассивной торговле влиянием». Также был произведен и обыск на вилле президента «Монако».

51-летний бизнесмен приобрел «Монако» в 2011 году. При нем клуб поднялся в высший дивизион чемпионата Франции и стал чемпионом страны и дважды вице-чемпионом. Рыболовлев по своему плану обещал выделять по €100 млн. После возвращения в Лигу 1 только за летнее трансферное окно 2013 года Рыболовлев потратил почти €150 млн. Были приобретены лидеры сборной Колумбии Хамес Родригес и Радамель Фалькао за €88 млн на двоих, за 25 млн куплен Моутинью. Также состав монегасков пополнили опытные защитники Эрик Абидаль и Рикарду Карвалью.

Однако в первом же сезоне в элите команда заняла второе место, напрямую пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов и была обязана соблюдать правила финансовой фейр-плей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Так как заработок клуба на тот момент был очень маленьким, а затраты весомыми, боссы «Монако» решили сменить вектор развития и сделать ставку на молодых футболистов.