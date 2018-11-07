«Монако» вылетел из Лиги чемпионов. Как команда Головина стала аутсайдером
ТАСС рассказывает о причинах, повлиявших на превращение клуба из лидеров французского футбола в кандидата на вылет из высшего дивизиона.
ТАСС рассказывает о причинах, повлиявших на превращение клуба из лидеров французского футбола в кандидата на вылет из высшего дивизиона.
«Монако» выдал один из худших стартов в своей истории. После 12 туров команда занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, одержав лишь одну победу — в первом туре над «Нантом» (3:1). Начиная с 11 августа монегаски не могут выиграть ни в одном турнире. Во вторник команда, за которую выступает полузащитник сборной России Александр Головин, в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле разгромно уступила бельгийскому «Брюгге» со счетом 0:4 и лишилась шансов на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире Европы.
В последние годы «Монако» был главным поставщиком молодых талантов для европейских грандов.
Жардим в «Монако» зарекомендовал себя большим специалистом по раскрытию талантов молодых футболистов. Именно благодаря «Монако» весь мир узнал о таких именах, как Килиан Мбаппе, Антони Марсьяль, Бернарду Силва. В сезоне-2015/16 клуб продал футболистов на общую сумму €168 млн. Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» за €60 млн. Также команду покинули Левен Кюрзава, Жоффре Кондогбья, Янник Феррейра Карраско и Абденнур. Два года спустя, после чемпионского сезона, «Монако» продал Бенджамена Менди, Бернарду Силву, Тьемуэ Бакайоко и Гидо Каррильо.
В нынешнем году «Монако» заработал €160 млн на продаже Жоау Моутинью, Фабинью, Томы Лемара, Теренса Конголо и Адамы Диакаби. Главными приобретениями монегасков в летнее трансферное окно стали Головин и 21-летний крайний защитник Беньямин Хенрикс, выступавший за немецкий «Байер». Хенрикс привлекался в состав сборной Германии и стал обладателем Кубка конфедераций 2017 года. У английского «Вест Бромвича» был куплен крайний полузащитник Насер Шадли, регулярно вызывающийся в сборную Бельгии, но не являющийся основным игроком национальной команды. Всего «Монако» приобрел 11 новых футболистов, которым требуется время на адаптацию.
Игровые проблемы «Монако» по большей части связаны с отсутствием опыта и сыгранности полузащитников. На матч с «Брюгге» в составе французской команды в средней линии с первых минут вышли 18-летние Мусса Силла и Софьян Диоп, 21-летний Юри Тилеманс, 22-летний Юссеф
Таким игроком мог бы стать Головин. Но россиянин на одной из первых тренировок получил травму лодыжки,
На смену португальцу пришел легендарный в прошлом футболист Тьерри Анри, начинавший взрослую карьеру в «Монако». 41-летний Анри как игрок становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции, а в составе монегасков был чемпионом и обладателем Кубка страны.
Тренерскую карьеру Анри начал в 2015 году в качестве одного из помощников Арсена Венгера в лондонском «Арсенале». Начиная с 2016 года он входил в штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии и помог национальной команде страны завоевать бронзовые медали чемпионата мира в России. Опыта работы в качестве главного тренера до прихода в «Монако» у Анри не было, поэтому его назначение в кризисный для команды период настораживает болельщиков клуба.
Под руководством нового тренера «Монако» провел пять матчей во всех турнирах, в которых дважды сыграл вничью и три раза проиграл. После 12 туров «Монако» набрал 7 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. От «Амьена», занимающего 18-е место, которое дает возможность избежать прямого вылета и сыграть в переходных матчах, монегасков отделяют три очка. Идущий на четвертой строчке, которая дает право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне, «Лион» опережает монегасков на 14 очков. «Лилль», занимающий третье место, дающее путевку в Лигу чемпионов, оторвался на 18 очков.
До окончания первого круга положение монегасков может усугубиться еще сильнее. Подопечным Анри в ближайшем туре предстоит домашняя встреча с ПСЖ, не потерявшим ни одного очка. До окончания круга «Монако» также предстоит сыграть с «Монпелье», занимающим второе место, и «Лионом».
Вдобавок ко всем бедам «Монако» утром в день матча с «Брюгге» был арестован российский миллиардер и владелец клуба Дмитрий Рыболовлев. Задержание проведено с санкции суда Монако в рамках расследования коррупционного дела, начатого год назад прокуратурой княжества. Российский миллиардер подозревается в причастности к «коррупции», «активной и пассивной торговле влиянием». Также был произведен и обыск на вилле президента «Монако».
51-летний бизнесмен приобрел «Монако» в 2011 году. При нем клуб поднялся в высший дивизион чемпионата Франции и стал чемпионом страны и дважды
Так как заработок клуба на тот момент был очень маленьким, а затраты весомыми, боссы «Монако» решили сменить вектор развития и сделать ставку на молодых футболистов.
Артем Крук