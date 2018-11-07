«Локомотив» проигрывает в ЛЧ. Обидно, но ожидаемо
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Локомотив проиграл все четыре сыгранных матча в Лиге чемпионов, хотя в чемпионате и Кубке страны на данный момент имеет серию из шести побед подряд. И в этом нет ничего удивительного. Команда Юрия Семина действительно близка к своему оптимальному состоянию, но для достижения результата в ЛЧ этого не достаточно.
Португальцы самая быстрая и агрессивная команда группы, которая обладает невероятной фланговой мощью. Алекс Теллес, Хесус Корона, Яссин Браими все эти парни великолепные дриблеры. Логично, что у Локомотива возникли с ними проблемы, ведь у железнодорожников на краях обороны играют переученные полузащитники, которым не хватает навыка отбора. Вчера слева вышел номинальный защитник Брайан Идову, но не помогло через его зону Порту организовал три мяча в ворота Гилерме.
Кроме того, центральные полузащитники Локо не справились с Данило Перейрой. Португальский опорник в одиночку расправился с парой Игорь Денисов Дмитрий Баринов в Черкизове, а на Драгао уничтожил того же Денисова с Гжегожем Крыховяком. Железнодорожники практически не могли продвигать мяч через центр, что напрямую сказалось на эффективности Эдера.
Нападающему Локомотива приходилось часто сваливаться в полуфланги, открываясь под не самые удобные передачи партнеров на ход. А это полностью идет вразрез со спецификой Эдера, который работает на то, чтобы зацепиться и сохранить мяч на подступах к чужой штрафной.
Локомотив оказался не готов играть на европейских скоростях. Опять же, это показали матчи с Порту. Железнодорожники затягивали с принятием решений, долго работали с мячом, теряя время для развития контратак. Игроки португальской команды были быстрее и агрессивнее как в движении с мячом, так и без него. В обоих матчах против Порту Локомотив пасовал с точностью не выше 74%.
В матчах ЛЧ настолько низкое качество передач недопустимо. Но, опять же, провал железнодорожников в этом компоненте обусловлен высокими игровыми стандартами португальской команды, соответствовать которым игроки Локо пока не в состоянии.
Говорить о невезении можно, но не как о ключевой причине неудач. В Черкизово Локомотив отрезками укатывал и Шальке, и Порту, но оба матча, в конечном счете, проиграл
Можно говорить и о том, что Локомотиву помешали травмы, которые вынудили Семина ставить Крыховяка в центр обороны. Но ключевая проблема в том, что железнодорожники оказались не готовы к старту в ЛЧ ни морально, ни физически. Семин сам признал, что допустил ошибку и промахнулся с выводом команды на пик формы. В стартовых матчах группового этапа Локомотиву не хватило интенсивности и качества ведения единоборств.
Команда потерпела два очень обидных поражения, которые ударили по психологии. А ведь Локомотиву и без того не хватало уверенности: тяжелый старт в чемпионате плюс отсутствие опыта игры в Лиге чемпионов у некоторых исполнителей. Возьмите того же Гилерме образца чемпионата России и сравните с тем, что он показывает в ЛЧ. Совершенно разный уровень уверенности в своих силах.
При этом все могло бы сложиться иначе. Надо было вытащить матч с Шальке на характере. Два поражения от Порту читались. Но сейчас Локомотиву надо биться за Лигу Европы. И это тоже неплохо.
Сергей Подгорнов
|Консейсау Сержиу
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|16
|8
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|10
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Даниэле Довери (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)