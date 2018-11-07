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20:26 (мск), источник: Советский спорт

«Локомотив» проигрывает в ЛЧ. Обидно, но ожидаемо

А кто-то думал, что будет легко?

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Очень неудобные соперники

Локомотив проиграл все четыре сыгранных матча в Лиге чемпионов, хотя в чемпионате и Кубке страны на данный момент имеет серию из шести побед подряд. И в этом нет ничего удивительного. Команда Юрия Семина действительно близка к своему оптимальному состоянию, но для достижения результата в ЛЧ этого не достаточно.

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Во-первых, постулат о том, что Локомотив попал в группу, из которой можно и нужно выходить, — миф. Железнодорожникам попались самые стилистически неудобные соперники, какие только могли. И последние матчи с Порту это ярчайшим образом показывают.

Португальцы самая быстрая и агрессивная команда группы, которая обладает невероятной фланговой мощью. Алекс Теллес, Хесус Корона, Яссин Браими все эти парни великолепные дриблеры. Логично, что у Локомотива возникли с ними проблемы, ведь у железнодорожников на краях обороны играют переученные полузащитники, которым не хватает навыка отбора. Вчера слева вышел номинальный защитник Брайан Идову, но не помогло через его зону Порту организовал три мяча в ворота Гилерме.

Кроме того, центральные полузащитники Локо не справились с Данило Перейрой. Португальский опорник в одиночку расправился с парой Игорь Денисов Дмитрий Баринов в Черкизове, а на Драгао уничтожил того же Денисова с Гжегожем Крыховяком. Железнодорожники практически не могли продвигать мяч через центр, что напрямую сказалось на эффективности Эдера.

Нападающему Локомотива приходилось часто сваливаться в полуфланги, открываясь под не самые удобные передачи партнеров на ход. А это полностью идет вразрез со спецификой Эдера, который работает на то, чтобы зацепиться и сохранить мяч на подступах к чужой штрафной.

Ключевое поражение от «Шальке»

Локомотив оказался не готов играть на европейских скоростях. Опять же, это показали матчи с Порту. Железнодорожники затягивали с принятием решений, долго работали с мячом, теряя время для развития контратак. Игроки португальской команды были быстрее и агрессивнее как в движении с мячом, так и без него. В обоих матчах против Порту Локомотив пасовал с точностью не выше 74%.

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В матчах ЛЧ настолько низкое качество передач недопустимо. Но, опять же, провал железнодорожников в этом компоненте обусловлен высокими игровыми стандартами португальской команды, соответствовать которым игроки Локо пока не в состоянии.

Говорить о невезении можно, но не как о ключевой причине неудач. В Черкизово Локомотив отрезками укатывал и Шальке, и Порту, но оба матча, в конечном счете, проиграл из-за своих же ошибок. Тренерский штаб железнодорожников не отреагировал на изменения, которые Доменико Тедеско внес в перерыве, и на последних минутах получил гол с углового от Уэстона Маккенни, до того весь матч возившего Баринова в центре поля. А в обоих матчах с Порту Семин так и не придумал, как защитить уязвимые фланги.

Можно говорить и о том, что Локомотиву помешали травмы, которые вынудили Семина ставить Крыховяка в центр обороны. Но ключевая проблема в том, что железнодорожники оказались не готовы к старту в ЛЧ ни морально, ни физически. Семин сам признал, что допустил ошибку и промахнулся с выводом команды на пик формы. В стартовых матчах группового этапа Локомотиву не хватило интенсивности и качества ведения единоборств.

Команда потерпела два очень обидных поражения, которые ударили по психологии. А ведь Локомотиву и без того не хватало уверенности: тяжелый старт в чемпионате плюс отсутствие опыта игры в Лиге чемпионов у некоторых исполнителей. Возьмите того же Гилерме образца чемпионата России и сравните с тем, что он показывает в ЛЧ. Совершенно разный уровень уверенности в своих силах.

При этом все могло бы сложиться иначе. Надо было вытащить матч с Шальке на характере. Два поражения от Порту читались. Но сейчас Локомотиву надо биться за Лигу Европы. И это тоже неплохо.

Сергей Подгорнов

Порту 4:1
Первый тайм: 2:0
Локомотив
6.11.2018, 23:00 Зрители: 34616 Групповой турнир: Группа D do Dragao
Главные тренеры
Консейсау Сержиу Юрий Семин
Голы
2′ Эктор Эррера (М. Марега, Макси Перейра) 16
42′ Мусса Марега (Э. Эррера) 11
67′ Хесус Корона 17
90+3′ Отавиу 25
8 Джефферсон Фарфан (Ал. Миранчук) 59′
Составы
Икер Касильяс 1
Макси Перейра 2
Алекс Теллес 13
61′ Эдер Милитау 3
48′ де Алмейда Монтейру Фелипе 28
Эктор Эррера (к) 16
Мусса Марега 11
Данилу Перейра 22
84′ Оливер Торрес 10
Сержиу Оливейра 27
77′ Хесус Корона 17
Эрнани 7
68′ Ясин Брахими 8
84′ Отавиу 25
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
3 Брайн Идову
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 3′
59 Алексей Миранчук
7 Гжегож Крыховяк
60 Антон Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Фернандеш 46′
8 Джефферсон Фарфан
24 Эдер 71′
9 Федор Смолов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 3
14 Удары (всего) 16
8 Удары в створ 3
4 Угловые 10
17 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Даниэле Довери (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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