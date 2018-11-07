«Локомотив» проигрывает в ЛЧ. Обидно, но ожидаемо

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Очень неудобные соперники

Локомотив проиграл все четыре сыгранных матча в Лиге чемпионов, хотя в чемпионате и Кубке страны на данный момент имеет серию из шести побед подряд. И в этом нет ничего удивительного. Команда Юрия Семина действительно близка к своему оптимальному состоянию, но для достижения результата в ЛЧ этого не достаточно.

Во-первых, постулат о том, что Локомотив попал в группу, из которой можно и нужно выходить, — миф. Железнодорожникам попались самые стилистически неудобные соперники, какие только могли. И последние матчи с Порту это ярчайшим образом показывают.

Португальцы самая быстрая и агрессивная команда группы, которая обладает невероятной фланговой мощью. Алекс Теллес, Хесус Корона, Яссин Браими все эти парни великолепные дриблеры. Логично, что у Локомотива возникли с ними проблемы, ведь у железнодорожников на краях обороны играют переученные полузащитники, которым не хватает навыка отбора. Вчера слева вышел номинальный защитник Брайан Идову, но не помогло через его зону Порту организовал три мяча в ворота Гилерме.

Кроме того, центральные полузащитники Локо не справились с Данило Перейрой. Португальский опорник в одиночку расправился с парой Игорь Денисов Дмитрий Баринов в Черкизове, а на Драгао уничтожил того же Денисова с Гжегожем Крыховяком. Железнодорожники практически не могли продвигать мяч через центр, что напрямую сказалось на эффективности Эдера.

Нападающему Локомотива приходилось часто сваливаться в полуфланги, открываясь под не самые удобные передачи партнеров на ход. А это полностью идет вразрез со спецификой Эдера, который работает на то, чтобы зацепиться и сохранить мяч на подступах к чужой штрафной.

Ключевое поражение от «Шальке»

Локомотив оказался не готов играть на европейских скоростях. Опять же, это показали матчи с Порту. Железнодорожники затягивали с принятием решений, долго работали с мячом, теряя время для развития контратак. Игроки португальской команды были быстрее и агрессивнее как в движении с мячом, так и без него. В обоих матчах против Порту Локомотив пасовал с точностью не выше 74%.

В матчах ЛЧ настолько низкое качество передач недопустимо. Но, опять же, провал железнодорожников в этом компоненте обусловлен высокими игровыми стандартами португальской команды, соответствовать которым игроки Локо пока не в состоянии.

Говорить о невезении можно, но не как о ключевой причине неудач. В Черкизово Локомотив отрезками укатывал и Шальке, и Порту, но оба матча, в конечном счете, проиграл из-за своих же ошибок. Тренерский штаб железнодорожников не отреагировал на изменения, которые Доменико Тедеско внес в перерыве, и на последних минутах получил гол с углового от Уэстона Маккенни, до того весь матч возившего Баринова в центре поля. А в обоих матчах с Порту Семин так и не придумал, как защитить уязвимые фланги.

Можно говорить и о том, что Локомотиву помешали травмы, которые вынудили Семина ставить Крыховяка в центр обороны. Но ключевая проблема в том, что железнодорожники оказались не готовы к старту в ЛЧ ни морально, ни физически. Семин сам признал, что допустил ошибку и промахнулся с выводом команды на пик формы. В стартовых матчах группового этапа Локомотиву не хватило интенсивности и качества ведения единоборств.

Команда потерпела два очень обидных поражения, которые ударили по психологии. А ведь Локомотиву и без того не хватало уверенности: тяжелый старт в чемпионате плюс отсутствие опыта игры в Лиге чемпионов у некоторых исполнителей. Возьмите того же Гилерме образца чемпионата России и сравните с тем, что он показывает в ЛЧ. Совершенно разный уровень уверенности в своих силах.

При этом все могло бы сложиться иначе. Надо было вытащить матч с Шальке на характере. Два поражения от Порту читались. Но сейчас Локомотиву надо биться за Лигу Европы. И это тоже неплохо.