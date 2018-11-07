ЦСКА и «Рома» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Встреча группы G между ЦСКА и «Ромой» пройдет в среду в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20:55 мск. Бийол пропустил последний матч армейцев в чемпионате России против московского «Динамо» в субботу, 3 ноября (0:0), оставшись в запасе команды.
Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит так: Игорь Акинфеев — Марио Фернандес, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.
Как сообщает официальный Twitter «Ромы», итальянская команда выйдет на встречу в следующем сочетании: Робин Ольсен — Давиде Сантон, Костас Манолас, Федерико Фасио, Александар Коларов, Бриан Кристанте, Стивен Нзонзи, Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини, Джастин Клюйверт, Эдин Джеко.