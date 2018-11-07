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20:28 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА и «Рома» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Словенский футболист ЦСКА Яка Бийол выйдет в стартовом составе «красно-синих» на матч группового этапа Лиги чемпионов против итальянской «Ромы», сообщает официальный Twitter армейского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы G между ЦСКА и «Ромой» пройдет в среду в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20:55 мск. Бийол пропустил последний матч армейцев в чемпионате России против московского «Динамо» в субботу, 3 ноября (0:0), оставшись в запасе команды.

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит так: Игорь Акинфеев — Марио Фернандес, Родриго Бекао, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Иван Обляков, Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Федор Чалов.

Как сообщает официальный Twitter «Ромы», итальянская команда выйдет на встречу в следующем сочетании: Робин Ольсен — Давиде Сантон, Костас Манолас, Федерико Фасио, Александар Коларов, Бриан Кристанте, Стивен Нзонзи, Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини, Джастин Клюйверт, Эдин Джеко.

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