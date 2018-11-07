ЦСКА и «Рома» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Встреча группы G между ЦСКА и «Ромой» пройдет в среду в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 20:55 мск. Бийол пропустил последний матч армейцев в чемпионате России против московского «Динамо» в субботу, 3 ноября (0:0), оставшись в запасе команды.