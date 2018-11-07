«Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду сыграет в составе хозяев с первых минут

Встреча команд состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине.

После трёх туров «Ювентус» занимает первое место в группе H с девятью очками в активе. На второй строчке расположился «Манчестер Юнайтел» (4), третьей идёт «Валенсия» (2). Замыкает квартет «Янг Бойз» (1).