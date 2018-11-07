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7 ноября, источник: Чемпионат.com

«Ювентус» — «Манчестер Юнайтед»: Роналду сыграет в составе хозяев с первых минут

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2018

Встреча команд состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Бентанкур, Куадрадо, Роналду, Дибала.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделёф, Матич, Шоу, Погба, Эррера, Лингард, Санчес, Марсьяль.

После трёх туров «Ювентус» занимает первое место в группе H с девятью очками в активе. На второй строчке расположился «Манчестер Юнайтел» (4), третьей идёт «Валенсия» (2). Замыкает квартет «Янг Бойз» (1).

Начало встречи — в 23:00 мск.

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