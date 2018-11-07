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7 ноября, источник: Р-Спорт

Дзюба и Иванович не сыграют в матче Лиги Европы с «Бордо»

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что нападающий Артем Дзюба и защитник Бранислав Иванович не сыграют в матче Лиги Европы с французским «Бордо».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 8.11.2018, 23:00
Бордо
-Зенит-

Встреча четвертого тура группы С пройдет в Бордо в четверг.

«Не сыграет Дзюба, у него повреждение, он не тренировался с командой. Также не сыграет Иванович — оставили его, потому что ему очень сложно. Он много играет без замен, нагрузка на него выпала большая, поэтому приняли решение дать ему небольшую передышку. Остальные все готовы», — сказал Семак, которого цитирует сайт «Зенита».

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