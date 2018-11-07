Дзюба и Иванович не сыграют в матче Лиги Европы с «Бордо»

«Не сыграет Дзюба, у него повреждение, он не тренировался с командой. Также не сыграет Иванович — оставили его, потому что ему очень сложно. Он много играет без замен, нагрузка на него выпала большая, поэтому приняли решение дать ему небольшую передышку. Остальные все готовы», — сказал Семак, которого цитирует сайт «Зенита».