ЦСКА во второй раз подряд проиграл «Роме» в матче Лиги чемпионов

Источник: AFP 2018

В составе хозяев мяч забил Арнор Сигурдссон (51-я минута), у гостей отличились Костас Манолас (4) и Лоренцо Пеллегрини (59).

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес досрочно завершил игру на 12-й минуте из-за полученного повреждения. На 59-й минуте защитник хозяев Хёрдур Магнуссон был удален с поля за вторую желтую карточку.

Армейцы потерпели второе подряд поражение в Лиге чемпионов, ранее они в гостях сыграли вничью с чешской «Викторией» (2:2), дома обыграли испанский «Реал» (1:0) и в Риме уступили «Роме» (0:3). Итальянский клуб после поражения от «Реала» (0:3) в первом туре одержал третью победу подряд. «Рома» вышла в единоличные лидеры группы G с девятью очками, ЦСКА (4 очка) занимает третье место. Позднее в среду «Виктория» (1) примет «Реал» (4).