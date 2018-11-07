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7 ноября, источник: ТАСС

ЦСКА во второй раз подряд проиграл «Роме» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный ЦСКА проиграл итальянской «Роме» со счетом 1:2 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2018

В составе хозяев мяч забил Арнор Сигурдссон (51-я минута), у гостей отличились Костас Манолас (4) и Лоренцо Пеллегрини (59).

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес досрочно завершил игру на 12-й минуте из-за полученного повреждения. На 59-й минуте защитник хозяев Хёрдур Магнуссон был удален с поля за вторую желтую карточку.

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Армейцы потерпели второе подряд поражение в Лиге чемпионов, ранее они в гостях сыграли вничью с чешской «Викторией» (2:2), дома обыграли испанский «Реал» (1:0) и в Риме уступили «Роме» (0:3). Итальянский клуб после поражения от «Реала» (0:3) в первом туре одержал третью победу подряд. «Рома» вышла в единоличные лидеры группы G с девятью очками, ЦСКА (4 очка) занимает третье место. Позднее в среду «Виктория» (1) примет «Реал» (4).

В следующем туре ЦСКА 27 ноября примет в Москве «Викторию», «Рома» в тот же день сыграет дома с «Реалом».

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:1
Рома
7.11.2018, 20:55 Зрители: 64454 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Эузебио Ди Франческо
Голы
50′ Арнор Сигурдссон (И. Ахметов) 17
44 Константинос Манолас (Ло. Пеллегрини) 4′
7 Лоренцо Пеллегрини (Б. Кристанте) 59′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
30′ 56′ Хердур Магнуссон 23
Родригу Бекао 50
Иван Обляков 98
Никола Влашич 8
Федор Чалов 9
Яка Бийол 29
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
76′ Ильзат Ахметов 77
Хетаг Хосонов 80
64′ Арнор Сигурдссон 17
Никита Чернов 3
1 Робин Ольсен
18 Давиде Сантон
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
9 Эдин Джеко
4 Бриан Кристанте
42 Стивен Н`Зонзи
24 Алессандро Флоренци (к) 88′
5 Гильерме Жуан Жезус
34 Джастин Клюйверт 70′
17 Дженгиз Юндер
7 Лоренцо Пеллегрини 82′
22 Николо Дзаньоло
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 6
4 Угловые 3
14 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Боковой судья Бахаттин Дуран (Турция)
Боковой судья Тарык Онгун (Турция)
За воротами Хюсейин Гечек (Турция)
За воротами Барыш Шимшек (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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