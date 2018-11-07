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7 ноября, источник: Чемпионат.com

«Валенсия» без Черышева обыграла «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимала швейцарский «Янг Бойз».

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Источник: AFP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Голами в составе «Валенсии» отметились полузащитник Карлос Солер и нападающий Сантьяго Лоренсо, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол в составе «Янг Бойз» на свой счёт записал форвард Рожер Ассале. На 77-й минуте встречи хавбек «Янг Бойз» Секу Саного получил прямую красную карточку.

Напомним, российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на этот матч, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

«Валенсия» имеет в активе 5 очков и поднимается на 2-е место в турнирной таблице группы H. «Янг Бойз» (1) находится на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе H являются туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Валенсия 3:1
Первый тайм: 2:1
Янг Бойз
7.11.2018, 20:55 Зрители: 36480 Групповой турнир: Группа H Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Херардо Сеоане
Голы
14′ Санти Мина 22
42′ Санти Мина (К. Солер) 22
56′ Карлос Солер (М. Родриго) 8
17 Роже Ассале (К. Фасснахт) 37′
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Габриэл Паулиста 5
30′ Хосе Гайя 14
Эсекиэль Гарай 24
81′ Карлос Солер 8
Франсис Кокелен 17
Даниэль Васс 18
Морено Родриго (к) 19
87′ Жоффре Кондогбья 6
Рубен Везу 3
75′ Гонсалу Гедеш 7
Ферран Торрес 20
22′ 68′ Санти Мина 22
Кевин Гамейро 9
26 Давид фон Балльмоос
5 Стив фон Берген (к) 67′
23 Лорис Бенито 38′
43 Кевин Мбабу 35′
8 Джибриль Соу
30 Сандро Лаупер 57′
35 Секу Саного 77′
17 Роже Ассале
16 Кристиан Фасснахт 61′
18 Жан-Пьер Нсаме
13 Николя Муми Нгамале 45′ 18′
7 Миралем Сулеймани
99 Гийом Оаро 75′
20 Мишель Эбишер
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
10 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 5
14 Фолы 25
6 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Иштван Ковач (Румыния)
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