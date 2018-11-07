«Валенсия» без Черышева обыграла «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Голами в составе «Валенсии» отметились полузащитник Карлос Солер и нападающий Сантьяго Лоренсо, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол в составе «Янг Бойз» на свой счёт записал форвард Рожер Ассале. На 77-й минуте встречи хавбек «Янг Бойз» Секу Саного получил прямую красную карточку.
Напомним, российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на этот матч, так как продолжает восстанавливаться после травмы.
«Валенсия» имеет в активе 5 очков и поднимается на 2-е место в турнирной таблице группы H. «Янг Бойз» (1) находится на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе H являются туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».