«Валенсия» без Черышева обыграла «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

Источник: AFP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Голами в составе «Валенсии» отметились полузащитник Карлос Солер и нападающий Сантьяго Лоренсо, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол в составе «Янг Бойз» на свой счёт записал форвард Рожер Ассале. На 77-й минуте встречи хавбек «Янг Бойз» Секу Саного получил прямую красную карточку.

Напомним, российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на этот матч, так как продолжает восстанавливаться после травмы.