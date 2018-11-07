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7 ноября, источник: Чемпионат.com

ЦСКА почувствовал себя в шкуре «Реала». Теперь все было против «армейцев»

Красно-синим слишком дорого стоили ошибки Акинфеева и Магнуссона.

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Источник: РИА "Новости"

У ЦСКА в новых «Лужниках» была сказочная статистика — жаль портить! Одна игра — одна победа, и над кем — над лучшим (официально) клубом Европы. Кого волнует паршивое физическое и моральное состояние того «Реала»? Обстоятельства забудутся — результат останется. В «Гугле», справочниках, в болельщицкой памяти.

В первую среду ноября десятки тысяч москвичей и гостей столицы собрались на том же месте и почти в тот же час в надежде на ещё один подвиг «армии» Гончаренко. Белорусский командир ещё в Риме обозначил исключительную стратегическую важность «спарки» с итальянцами в контексте борьбы за одно из проходных в группе. Первую серию, на «Стадио Олимпико», красно-синие крупно проиграли. Дома ситуация обязывала играть на победу. По крайней мере — пытаться.

Для каждой команды, даже самой искусной удачный дебют имеет большое значение. А для такой молодой, как ЦСКА — временами решающее. Наказали Мадрид за неряшливый пас Крооса — поймали кураж — зубами вгрызлись в результат.

Но как быть, если со старта всё против тебя? На этот раз «армейцы» сами получили ранний удар под дых, да не одинарный — сразу двойной. Первый — от Маноласа, воспользовавшегося промашкой Акинфеева на угловом.

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Второй — от Коларова. Левый бек «Ромы», разумеется, не преследовал цели выключить из игры визави по флангу. Но так получилось. Пролетая над Марио Фернандесом, Александар коленом заехал российскому бразильцу по затылку и тем самым лишил ЦСКА одной из важнейших опций в атаке. 0:1 на табло и минус лучший защитник — более кошмарное начало матча для вице-чемпиона России трудно было придумать. Мрачные аналогии с Римом в этот момент, думаю, не одну голову посетили.

Источник: РИА "Новости"

Официальный сайт УЕФА с самого начала не совсем верно изобразил игровую расстановку ЦСКА (виртуальные 4−3−3 в реальности оказались 3−5−2), а на 12-й минуте ему впору было повторно перерисовывать картинку-схему. Экстренный выход на поле Щенникова привёл к передислокации Облякова с левой бровки на правую. При этом структуру игры Гончаренко сохранил, тройку стопперов Набабкин — Бекао — Магнуссон оставил на своих местах.

Оказавшись на месте Супер-Марио, Обляков словно зарядился энергетикой унесённого в раздевалку на носилках товарища. Два его прорыва до перерыва выглядели очень перспективно. После первого Чакыр даже вроде бы подумывал назначить пенальти, но, внимательно поглядев на помощника, ткнул рукой в сторону жёлтого флажка. В другом случае Иван, показалось, затянул с ударом и был по правилам блокирован защитником, а Щенников, прилетевший на добивание, перебил мячом ворота.

Важно, что ни двойной удар на старте, ни локальные огорчения в наступлении не повергли «армейцев» в уныние. Они продолжали следовать выбранному плану на игру, и делали это неплохо. Сами по себе 53% владения мячом ни о чём не говорят, но в комплексе с опасными ударами Влашича, Бийола, Сигурдссона могут служить подтверждением небольшого превосходства хозяев. Другое дело, что «Рома», как и дома, не особо стремилась выйти из зоны комфорта, спокойно играя по счёту.

Наградой молодым «армейцам» за настойчивость стал гол на 51-й минуте. С неба им ничего не падало — они сами пришли к Ольсену и силой взяли своё. Многоходовочка у красно-синих получилась на загляденье — «Барселона» оценила бы. Началась она с Бекао, но основную подготовительную работу проделал Ахметов. Субтильный с виду полузащитник не дал отодвинуть себя от мяча или сбить с шага более крупному сопернику. Под стать пасу Ильзата был и удар Сигурдссона — сильный и точный.

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На игру в четыре защитника ЦСКА всё же перешёл, но против собственной воли и ненадолго — после удаления Магнуссона (второе предупреждение за срыв атаки Клюйверта) и до выхода Чернова. Всего несколько минут оборона «армейцев» выглядела сбитой с толку и разбалансированной. Но итальянцам этого хватило, чтобы повторно выйти вперёд. И снова обстоятельства сыграли против москвичей. После корявого удара Кристанте мяч мог полететь куда угодно. Он, как назло, плюхнулся точно в ноги Пеллегрини, а спустя мгновение уже трепыхался в сетке ворот.

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На ещё один гол «армейцев» не хватило. Как ни старались они, а старались изо всех сил, более высокий суммарный класс и опыт позволили римлянам без нервотрёпки довести дело до победы.

Олег Лысенко

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:1
Рома
7.11.2018, 20:55 Зрители: 64454 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Эузебио Ди Франческо
Голы
50′ Арнор Сигурдссон (И. Ахметов) 17
44 Константинос Манолас (Ло. Пеллегрини) 4′
7 Лоренцо Пеллегрини (Б. Кристанте) 59′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Кирилл Набабкин 14
30′ 56′ Хердур Магнуссон 23
Родригу Бекао 50
Иван Обляков 98
Никола Влашич 8
Федор Чалов 9
Яка Бийол 29
12′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
76′ Ильзат Ахметов 77
Хетаг Хосонов 80
64′ Арнор Сигурдссон 17
Никита Чернов 3
1 Робин Ольсен
18 Давиде Сантон
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
9 Эдин Джеко
4 Бриан Кристанте
42 Стивен Н`Зонзи
24 Алессандро Флоренци (к) 88′
5 Гильерме Жуан Жезус
34 Джастин Клюйверт 70′
17 Дженгиз Юндер
7 Лоренцо Пеллегрини 82′
22 Николо Дзаньоло
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 16
6 Удары в створ 6
4 Угловые 3
14 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Боковой судья Бахаттин Дуран (Турция)
Боковой судья Тарык Онгун (Турция)
За воротами Хюсейин Гечек (Турция)
За воротами Барыш Шимшек (Турция)
Обозначения
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