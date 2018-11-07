ЦСКА почувствовал себя в шкуре «Реала». Теперь все было против «армейцев»

У ЦСКА в новых «Лужниках» была сказочная статистика — жаль портить! Одна игра — одна победа, и над кем — над лучшим (официально) клубом Европы. Кого волнует паршивое физическое и моральное состояние того «Реала»? Обстоятельства забудутся — результат останется. В «Гугле», справочниках, в болельщицкой памяти.
В первую среду ноября десятки тысяч москвичей и гостей столицы собрались на том же месте и почти в тот же час в надежде на ещё один подвиг «армии» Гончаренко. Белорусский командир ещё в Риме обозначил исключительную стратегическую важность «спарки» с итальянцами в контексте борьбы за одно из проходных в группе. Первую серию, на «Стадио Олимпико»,
Для каждой команды, даже самой искусной удачный дебют имеет большое значение. А для такой молодой, как ЦСКА — временами решающее. Наказали Мадрид за неряшливый пас Крооса — поймали кураж — зубами вгрызлись в результат.
Но как быть, если со старта всё против тебя? На этот раз «армейцы» сами получили ранний удар под дых, да не одинарный — сразу двойной. Первый — от Маноласа, воспользовавшегося промашкой Акинфеева на угловом.
Второй — от Коларова. Левый бек «Ромы», разумеется, не преследовал цели выключить из игры визави по флангу. Но так получилось. Пролетая над Марио Фернандесом, Александар коленом заехал российскому бразильцу по затылку и тем самым лишил ЦСКА одной из важнейших опций в атаке. 0:1 на табло и минус лучший защитник — более кошмарное начало матча для
Официальный сайт УЕФА с самого начала не совсем верно изобразил игровую расстановку ЦСКА (виртуальные 4−3−3 в реальности оказались 3−5−2), а на 12-й минуте ему впору было повторно перерисовывать
Оказавшись на месте
Важно, что ни двойной удар на старте, ни локальные огорчения в наступлении не повергли «армейцев» в уныние. Они продолжали следовать выбранному плану на игру, и делали это неплохо. Сами по себе 53% владения мячом ни о чём не говорят, но в комплексе с опасными ударами Влашича, Бийола, Сигурдссона могут служить подтверждением небольшого превосходства хозяев. Другое дело, что «Рома», как и дома, не особо стремилась выйти из зоны комфорта, спокойно играя по счёту.
Наградой молодым «армейцам» за настойчивость стал гол на 51-й минуте. С неба им ничего не падало — они сами пришли к Ольсену и силой взяли своё. Многоходовочка у
На игру в четыре защитника ЦСКА всё же перешёл, но против собственной воли и ненадолго — после удаления Магнуссона (второе предупреждение за срыв атаки Клюйверта) и до выхода Чернова. Всего несколько минут оборона «армейцев» выглядела сбитой с толку и разбалансированной. Но итальянцам этого хватило, чтобы повторно выйти вперёд. И снова обстоятельства сыграли против москвичей. После корявого удара Кристанте мяч мог полететь куда угодно. Он, как назло, плюхнулся точно в ноги Пеллегрини, а спустя мгновение уже трепыхался в сетке ворот.
На ещё один гол «армейцев» не хватило. Как ни старались они, а старались изо всех сил, более высокий суммарный класс и опыт позволили римлянам без нервотрёпки довести дело до победы.
Олег Лысенко
|Виктор Гончаренко
|Эузебио Ди Франческо
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)
|Боковой судья
|Бахаттин Дуран (Турция)
|Боковой судья
|Тарык Онгун (Турция)
|За воротами
|Хюсейин Гечек (Турция)
|За воротами
|Барыш Шимшек (Турция)