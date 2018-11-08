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02:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» обыграла АЕК, «Бенфика» и «Аякс» сыграли вничью

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала греческий АЕК.

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Источник: AFP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором дубря в этом матче стал польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Первый гол поляк забил в пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» и амстердамский «Аякс» сыграли вничью. Встреча команд, прошедшая на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, завершилась со счётом 1:1. На 29-й минуте гол забил игрок хозяев Жонас, а во втором тайме отличился форвард голландской команды Душан Тадич.

Таким образом, расклад в группе E Лиги чемпионов выглядит следующим образом: «Бавария» (10) — на 1-м месте, «Аякс» (8) — 2-й, «Бенфика» — на 3-м месте, а АЕК замыкает турнирную таблицу.

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