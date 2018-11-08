«Бавария» обыграла АЕК, «Бенфика» и «Аякс» сыграли вничью

Источник: AFP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором дубря в этом матче стал польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Первый гол поляк забил в пенальти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y5QAXkubvas?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» и амстердамский «Аякс» сыграли вничью. Встреча команд, прошедшая на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, завершилась со счётом 1:1. На 29-й минуте гол забил игрок хозяев Жонас, а во втором тайме отличился форвард голландской команды Душан Тадич.