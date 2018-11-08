Хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Шахтер» со счетом 6:0

Встреча проходила на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:0.
В составе победителей три гола на свой счёт записал бразильский форвард Габриэл Жезус, а ещё по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг и Рияд Марез. Таким образом, «Манчестер Сити» одержал третью подряд победу на групповом этапе турнира, а «горняки» продлили серию без побед до четырёх встреч (две ничьи, два поражения).
В ещё одном матче группы F, который проходил параллельно, французский «Лион» сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» со счётом 2:2, упустив в ходе второго тайма преимущество в два мяча.
Турнирное положение в группе F после трёх туров: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков; 2. «Лион» — 6; 3. «Хоффенхайм» — 3; 4. «Шахтёр» — 2.