Хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Шахтер» со счетом 6:0

В составе победителей три гола на свой счёт записал бразильский форвард Габриэл Жезус, а ещё по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг и Рияд Марез. Таким образом, «Манчестер Сити» одержал третью подряд победу на групповом этапе турнира, а «горняки» продлили серию без побед до четырёх встреч (две ничьи, два поражения).