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02:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Жезуса помог «Манчестер Сити» разгромить «Шахтер» со счетом 6:0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» принимал на своём поле украинский «Шахтёр».

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Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:0.

В составе победителей три гола на свой счёт записал бразильский форвард Габриэл Жезус, а ещё по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг и Рияд Марез. Таким образом, «Манчестер Сити» одержал третью подряд победу на групповом этапе турнира, а «горняки» продлили серию без побед до четырёх встреч (две ничьи, два поражения).

В ещё одном матче группы F, который проходил параллельно, французский «Лион» сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» со счётом 2:2, упустив в ходе второго тайма преимущество в два мяча.

Турнирное положение в группе F после трёх туров: 1. «Манчестер Сити» — 9 очков; 2. «Лион» — 6; 3. «Хоффенхайм» — 3; 4. «Шахтёр» — 2.

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Манчестер Сити 6:0
Первый тайм: 2:0
Шахтер Д
7.11.2018, 23:00 Зрители: 52286 Групповой турнир: Группа F Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Фонсека Паулу
Голы
13′ Давид Сильва (Р. Махрез) 21
24′ Габриэл Жезус 33
49′ Рахим Стерлинг (А. Зинченко) 7
72′ Габриэл Жезус 33
84′ Рияд Махрез (И. Гюндоган) 26
90+2′ Габриэл Жезус (Р. Махрез) 33
Составы
Эдерсон 31
Джон Стоунс 5
Эмерик Ляпорт 14
Александр Зинченко 35
Рахим Стерлинг 7
Бернарду Силва 20
Рияд Махрез 26
Габриэл Жезус 33
61′ Кайл Уокер 2
Данилу 3
73′ Давид Сильва (к) 21
Илкай Гюндоган 8
76′ Фернандинью 25
Фабиан Делф 18
30 Андрей Пятов
4 Сергей Кривцов
22 Николай Матвиенко
31 Гонсалвес дос Сантос Исмаили
44 Ярослав Ракицкий
6 Тарас Степаненко
50 Сергей Болбат
74 Виктор Коваленко
7 Тайсон (к) 77′
21 Алан Патрик
27 Майкон 77′
23 Силва Санчес Веллингтон Нем
10 Жуниор Мораес 63′
88 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 2
4 Угловые 2
15 Фолы 5
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
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