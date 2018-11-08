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02:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Викторию Пльзень»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов чешская «Виктория Пльзень» принимала на своём поле испанский «Реал».

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Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил французский форвард Карим Бензема, а ещё по голу на свой счёт записали Каземиро, Гарет Бэйл и Тони Кроос.

Таким образом, «Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице группы G, а «Виктория Пльзень» лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Виктория Пл 0:5
Первый тайм: 0:4
Реал
7.11.2018, 23:00 Зрители: 11483 Групповой турнир: Группа G Doosan Arena
Главные тренеры
Павел Врба Сантьяго Солари
Голы
9 Карим Бензема (Т. Кроос) 21′
14 Каземиру (Т. Кроос) 23′
9 Карим Бензема (Г. Бэйл) 37′
11 Гарет Бэйл (К. Бензема) 40′
8 Тони Кроос (Винисиус Жуниор) 67′
Составы
Алеш Грушка 16
Лукаш Хейда 2
Роман Хубник (к) 4
Давид Лимберски 8
Радим Ржезник 14
Роман Прохазка 6
Ян Копиц 10
Патрик Хрошовски 17
38′ Милан Гавел 24
Милан Петржела 11
61′ Алеш Чермак 25
Томаш Хоржава 7
80′ Томаш Хоры 18
Якуб Ржезничек 37
25 Тибо Куртуа
6 Фернандес Иглесиас Начо 53′
19 Альваро Одриосола
23 Серхио Регилон
14 Каземиру
24 Дани Себальос
11 Гарет Бэйл
17 Лукас Васкес
4 Серхио Рамос (к) 59′
31 Хави Санчес
8 Тони Кроос 73′
22 Франсиско Роман Иско
9 Карим Бензема 62′
28 Винисиус Жуниор
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
4 Угловые 14
11 Фолы 11
3 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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