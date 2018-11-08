Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Викторию Пльзень»
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов чешская «Виктория Пльзень» принимала на своём поле испанский «Реал».
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов чешская «Виктория Пльзень» принимала на своём поле испанский «Реал».
Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:0.
В составе победителей дубль оформил французский форвард Карим Бензема, а ещё по голу на свой счёт записали Каземиро, Гарет Бэйл и Тони Кроос.
Таким образом, «Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице группы G, а «Виктория Пльзень» лишилась даже теоретических шансов на выход в
|Виктория Пл
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0:5
Первый тайм: 0:4
|Реал
|Павел Врба
|Сантьяго Солари
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|14
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)