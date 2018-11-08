Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Викторию Пльзень»

Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей дубль оформил французский форвард Карим Бензема, а ещё по голу на свой счёт записали Каземиро, Гарет Бэйл и Тони Кроос.

Таким образом, «Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице группы G, а «Виктория Пльзень» лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.