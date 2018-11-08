Роналду забил, «Ювентус» проиграл. «МЮ» спас матч в Турине
«Красные дьяволы» за пять минут перевернули ход встречи и победили 2:1.
«Красные дьяволы» за пять минут перевернули ход встречи и победили 2:1.
Как две недели назад вся Англия ждала возвращения Криштиану Роналду на «Олд Траффорд», так теперь вся Италия находилась в предвкушении приезда на стадион «Ювентус» Поля Погба. Француз, уехавший в Турин из академии «Красных дьяволов», четыре сезона носил
Последняя встреча этих команд в Турине в рамках Лиги чемпионов закончилась разгромом хозяев — в феврале 2003-го в матче второго группового этапа «Юве» был бит 0:3. На этот раз возможная победа помогла бы англичанам укрепить свою вторую позицию в квартете — особенно учитывая успех «Валенсии» в игре с «Янг Бойз» (3:1), на время отодвинувший англичан на третью строчку.
Но добиться этой победы им было невероятно сложно —
Несмотря на то, что три очка гостям Турина были куда нужнее, именно хозяева с первых минут забрали себе мяч и принялись методично обстреливать владения Де Хеа из любой удобной позиции. «МЮ» выбирался в редкие и бездумные контратаки: в одном из эпизодов Санчес хорошо выскочил
Во втором тайме «МЮ» задвигался активнее, но опаснее все равно было у гостевых ворот. Вскоре после перерыва мяч на линии штрафной подхватил Дибала, развернулся и по красивой дуге отправил его в перекладину. Вроде стадион был домашний, а каркасы обоих ворот продолжали работать на соперника «Ювентуса».
В этой ситуации
После этого «Юве» мог забить и не раз, но ни Куадрадо, ни Дибала не сумели увеличить преимущество хозяев. Вместо этого неожиданно своими моментами воспользовались гости. «МЮ» дважды заработал право на штрафной: первый блестяще исполнил Мата, сравняв счет, после второго прошел навес в хозяйскую штрафную, и после отскока и кутерьмы мяч в сетку ворот Щенсны отправил собственный защитник — Алекс Сандру.
«Юве» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, «МЮ» вернул себе вторую строчку в группе H. Вопрос с выходом в 1/8 финала в этом квартете отложен до лучших времен.
|Ювентус
|
1:2
Первый тайм: 0:0
|Манчестер Юнайтед
|Массимилиано Аллегри
|Жозе Моуринью
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|17
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)