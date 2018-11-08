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02:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду забил, «Ювентус» проиграл. «МЮ» спас матч в Турине

«Красные дьяволы» за пять минут перевернули ход встречи и победили 2:1.

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Источник: AFP 2018

Возвращение Погба

Как две недели назад вся Англия ждала возвращения Криштиану Роналду на «Олд Траффорд», так теперь вся Италия находилась в предвкушении приезда на стадион «Ювентус» Поля Погба. Француз, уехавший в Турин из академии «Красных дьяволов», четыре сезона носил черно-белую футболку, в которой завоевал четыре Скудетто, три Суперкубка и два Кубка Италии, после чего вернулся в «МЮ», и теперь впервые должен был приехать на арену, которая когда-то была его домом, не как нейтральный посетитель, а как соперник ее хозяев.

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Беспроигрышная серия «Юве»

Последняя встреча этих команд в Турине в рамках Лиги чемпионов закончилась разгромом хозяев — в феврале 2003-го в матче второго группового этапа «Юве» был бит 0:3. На этот раз возможная победа помогла бы англичанам укрепить свою вторую позицию в квартете — особенно учитывая успех «Валенсии» в игре с «Янг Бойз» (3:1), на время отодвинувший англичан на третью строчку.

Но добиться этой победы им было невероятно сложно — бело-черные в этом сезоне не проиграли еще ни одного официального матча (+13=1−0). К тому же «Ювентус», в случае успеха, обеспечил бы себе выход в 1/8 финала, а такие вопросы туринцы всегда любили решать заблаговременно.

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Штанга Хедиры

Несмотря на то, что три очка гостям Турина были куда нужнее, именно хозяева с первых минут забрали себе мяч и принялись методично обстреливать владения Де Хеа из любой удобной позиции. «МЮ» выбирался в редкие и бездумные контратаки: в одном из эпизодов Санчес хорошо выскочил из-за спин защитников к забросу Матича, но до мяча не достал. Однако ближе всего к голу был именно «Ювентус» — Роналду классно разобрался на правом фланге, прострелил в штрафную, и Хедира пробил в штангу. Попади он в створ — и испанский вратарь был бы бессилен.

Перекладина Дибалы

Во втором тайме «МЮ» задвигался активнее, но опаснее все равно было у гостевых ворот. Вскоре после перерыва мяч на линии штрафной подхватил Дибала, развернулся и по красивой дуге отправил его в перекладину. Вроде стадион был домашний, а каркасы обоих ворот продолжали работать на соперника «Ювентуса».

Гол Роналду

В этой ситуации кто-то должен был взять на себя голевую повинность — и лучше кандидатуры, чем Роналду, было не найти. Правда, без волшебного паса Бонуччи на несколько десятков метров ничего бы не было — защитник туринцев сделал длинный заброс в чужую штрафную, и португалец в касание пробил под штангу, без шансов для Де Хеа. Обещавший не праздновать гол в ворота «Юнайтед», Криштиану все же не сдержался — издал победный клич, показал миру свой пресс, предложив сосчитать кубики на нем, и сотряс воздух сжатым кулаком.

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Ответ «МЮ»

После этого «Юве» мог забить и не раз, но ни Куадрадо, ни Дибала не сумели увеличить преимущество хозяев. Вместо этого неожиданно своими моментами воспользовались гости. «МЮ» дважды заработал право на штрафной: первый блестяще исполнил Мата, сравняв счет, после второго прошел навес в хозяйскую штрафную, и после отскока и кутерьмы мяч в сетку ворот Щенсны отправил собственный защитник — Алекс Сандру.

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«Юве» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, «МЮ» вернул себе вторую строчку в группе H. Вопрос с выходом в 1/8 финала в этом квартете отложен до лучших времен.

Ювентус 1:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
7.11.2018, 23:00 Зрители: 41470 Групповой турнир: Группа H Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Жозе Моуринью
Голы
65′ Криштиану Роналду (Л. Бонуччи) 7
8 Хуан Мануэль Мата 86′
19 Леонардо Бонуччи 90′
Составы
Войчех Щенсны 23
55′ Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини (к) 3
Леонардо Бонуччи 19
Родриго Бентанкур 30
Миралем Пьянич 5
Криштиану Роналду 7
75′ Пауло Дибала 10
83′ Маттиа Де Шильо 2
Андреа Барцальи 15
90′ Хуан Куадрадо 16
Марио Манджукич 17
61′ Сами Хедира 6
Блез Матюиди 14
1 Давид де Хеа
18 Эшли Янг (к)
23 Люк Шоу
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
31 Неманья Матич 12′
11 Антони Марсьяль 90+5′
21 Андер Агуэра Эррера 79′ 75′
8 Хуан Мануэль Мата
7 Алексис Санчес 79′
27 Маруан Феллаини
14 Джесси Лингард 70′
10 Маркус Рэшфорд
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 3
15 Фолы 17
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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