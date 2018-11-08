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01:34 (мск), источник: Матч ТВ

Стерлинг просто споткнулся в штрафной «Шахтера». Но судья поставил пенальти

Виктор Кашшаи снова в действии.

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Источник: AFP 2018
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На 24-й минуте матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтер» форвард «горожан» Рахим Стерлинг банально споткнулся о газон в штрафной площади дончан. Но главный арбитр встречи венгр Виктор Кашшаи усмотрел в этом моменте нарушение. Рефери назначил пенальти в ворота «Шахтера», а Габриэль Жезус не промахнулся с «точки».

Гари Линекер в твиттере заметил, что это был «прекрасный пенальти».

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Конечно же, Стерлинга в сети вскоре прозвали «читером» и «дайвером». Но нельзя забывать и про судью.

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Это не первое сомнительное решение в карьере Виктора Кашшаи. На Евро-2012 венгерский арбитр не засчитал гол Марко Девича по ходу матча Украина — Англия (0:1). Мяч после удара украинского форварда пересек линию ворот, но судья этого не увидел или видеть не захотел. Правда, позднее все-таки признал свою ошибку:

«После игры мы смотрели, анализировали ситуацию и сразу поняли, что ошиблись. Мы пытались понять причину произошедшего… Но согласно требованиям УЕФА арбитр не имеет права давать оценку и комментировать свои решения. Таковы издержки нашей профессии. Одно ошибочное решение может означать неудовлетворительную оценку наших действий. Арбитр должен оценивать то, что происходит в реальном времени, у него есть доли секунд, чтобы принять решение. В нашем распоряжении нет ни повторов, ни камер, снимающих с разных позиций», — заявил Кашшаи официальному сайту Федерации футбола Венгрии.

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В 2013 году после полуфинальных матчей ЛЧ между «Баварией» и «Барселоной» на венгра набросился Христо Стоичков. Тогда немцы в двух играх прошли дальше с общим счетом 7:0, а легенда болгарского футбола был в бешенстве: «Виктор Кашшаи — злодей и коррупционер. Голы “Баварии” были забиты с нарушениями. Все было бы по-другому, если бы ФИФА позволила использовать видеоповторы, как в теннисе».

Совпадение ли, но именно Кашшай стал первым судьей, использовавшим видеоповтор для назначения пенальти. В полуфинале клубного чемпионата мира-2016 «Атлетико Насьональ» — «Касима Антлерс» Кашшаи воспользовался помощью видеоассистентов, чтобы определить, был ли фол в штрафной. В результате чего японский клуб получил право на 11-метровый, благодаря которому и повел в счете.

Однако воспользоваться VAR в случае с «Ман Сити» и «Шахтером» рефери не имел права. Исполнительный комитет УЕФА принял решение ввести систему видеоповторов в Лиге чемпионов, только начиная с сезона-2019/20. Остается лишь посочувствовать украинской команде.

Что до репутации Кашшаи — она уже много лет весьма сомнительная. Но наверняка, как и на Евро-2012, за венгра вступится глава судейского комитета УЕФА и ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Харизматичный итальянец «возьмет удар на себя» и скажет что-то вроде: «Арбитры — это люди, а люди ошибаются».

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Манчестер Сити 6:0
Первый тайм: 2:0
Шахтер Д
7.11.2018, 23:00 Зрители: 52286 Групповой турнир: Группа F Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Фонсека Паулу
Голы
13′ Давид Сильва (Р. Махрез) 21
24′ Габриэл Жезус 33
49′ Рахим Стерлинг (А. Зинченко) 7
72′ Габриэл Жезус 33
84′ Рияд Махрез (И. Гюндоган) 26
90+2′ Габриэл Жезус (Р. Махрез) 33
Составы
Эдерсон 31
Джон Стоунс 5
Эмерик Ляпорт 14
Александр Зинченко 35
Рахим Стерлинг 7
Бернарду Силва 20
Рияд Махрез 26
Габриэл Жезус 33
61′ Кайл Уокер 2
Данилу 3
73′ Давид Сильва (к) 21
Илкай Гюндоган 8
76′ Фернандинью 25
Фабиан Делф 18
30 Андрей Пятов
4 Сергей Кривцов
22 Николай Матвиенко
31 Гонсалвес дос Сантос Исмаили
44 Ярослав Ракицкий
6 Тарас Степаненко
50 Сергей Болбат
74 Виктор Коваленко
7 Тайсон (к) 77′
21 Алан Патрик
27 Майкон 77′
23 Силва Санчес Веллингтон Нем
10 Жуниор Мораес 63′
88 Оларенваджу Кайоде
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 2
4 Угловые 2
15 Фолы 5
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Виктор Кошшои (Венгрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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